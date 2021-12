De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft 60 elektrische bussen besteld bij Van Hool en VDL. Die aankoop maakt deel uit van het vergroeningsprogramma van De Lijn, met een emissievrije vloot en infrastructuur tegen 2035 als eindbestemming. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij donderdag aangekondigd.

'Van Hool en VDL kwamen als best geplaatste inschrijvers uit de openbare aanbestedingsprocedure', klinkt het bij De Lijn. Elf kandidaten namen deel aan die procedure, maar Van Hool en VDL 'beantwoordden het best aan de gunningscriteria en boden de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan', meent De Lijn.

Van Hool rangschikte zich als eerste en mag 60 procent van de bestelling aanleveren, goed voor 36 elektrische bussen. Als tweede gerangschikte kandidaat mag VDL voorzien in 40 procent van de bestelling of 24 elektrische bussen. De bestelling wordt vanaf het laatste kwartaal van 2022 geleverd en kost bijna 28 miljoen euro.

'Om de klimaatdoelstellingen waar te maken, moeten we in Vlaanderen volop de kaart van duurzame verplaatsingen trekken. We moeten werk maken van een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoersysteem', zegt Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De e-bussen komen niet alleen het klimaat, maar ook de reizigers ten goede, meent De Lijn. 'Zo wordt het bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers eenvoudiger om de bus te nemen dankzij de elektrische oprijplaat die gemakkelijker en sneller te bedienen is', zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn.

De Vlaamse plannen om de busvloot te elektrificeren kennen een hobbelig parcours. In de zomer van 2020 zette De Lijn een eerste aanbesteding - toen nog voor 970 elektrische bussen - stop. De vervoersmaatschappij schakelde van dat 'megaorder' over op een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake zou zijn van ongeveer 200 elektrische bussen. In januari drong de minister bij De Lijn aan op een herziening van de procedure omdat bepaalde busbouwers - in het bijzonder de Vlaamse busbouwer Van Hool uit Koningshooikt - dreigden uitgesloten te worden.

De raad van bestuur van De Lijn keurde eveneens een bestelling van laadinfrastructuur voor e-bussen en e-hybrides goed bij de leveranciers Spie- Ekoenergetyka en Heliox. Zij zullen elk de helft van de bestelling leveren. Zo kunnen de e-bussen en e-hybrides op hun stelplaatsen opgeladen worden.

