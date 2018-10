De kracht van de influencer: transparant duurt het langst

In haar Little Black Book for Moms, dat deze week verschijnt bij Lannoo, vertelt modeblogster Sofie Valkiers hoe je er als jonge moeder tijdens en na de zwangerschap stijlvol kunt blijven uitzien, hoe je de schattigste kinderkamer inricht en ervoor zorgt dat ook 'mini' goedgekleed voor de dag komt. Valkiers spreekt uit ervaring, wat het boek wordt geïllustreerd met prachtige foto's van haarzelf en haar even fotogenieke vriend en peuterzoon. Ze deelt haar beproefde stylingtips en geeft bij elk hoofdstuk mee waar je die mooie outfits en spulletjes kunt kopen.

