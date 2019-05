Na jaren van groei staan de autoproducenten er goed voor. Ook in 2019 zou een recessie uitblijven. Maar de volgende jaren wordt in een verschroeiend tempo geïnvesteerd in nieuwe technologie. Trends deed de grote autokeuring en legt de troeven en zwaktes van de grote autojongens bloot.

Diesel is dood. In de jaarverslagen van de autoproducenten is er nog nauwelijks sprake van, tenzij in negatieve zin. Elektrificatie en zelfrijdende wagens zijn de nieuwe heilige graal. Buitenstaanders zetten de voorbije jaren de auto-industrie op haar kop. Tesla kwam vanuit het niets met een volledig elektrische premiumwagen. Alleen is een mooi concept nog iets anders dan een goed draaiende assemblagelijn. De internetgigant Google wil via zijn dochter Waymo geen auto's maken, maar wel de software ontwikkelen voor zelfrijdende wagens. De passagiers krijgen bovendien informatie gestuurd via artificiële intelligentie. Een auto wordt een tablet op wielen.

