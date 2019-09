De generatiewissel bij D'Ieteren: 4 familietelgen en 1 miljard om te investeren

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Bij D'Ieteren Groep nemen Nicolas D'Ieteren en zijn neef Olivier Périer de fakkel over van hun ouders. Ze willen de beursgenoteerde familieholding in een nieuwe richting sturen. Voor de minderheidsaandeelhouders blijft het gissen welke die richting is. De legendarische zwijgzaamheid en discretie van de familie zet een demper op de koers van het aandeel.

© .

Er was eens... een meer dan twee eeuwen oude onderneming die op een berg geld van 1 miljard euro zat. De eigenaars zochten al jarenlang, gesteund door een team financiële experts, naar een goede investering voor dat geld. Ze bekeken tot wel honderd dossiers per jaar, in de hoop de heilige graal te ontdekken.

...

