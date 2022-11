Alle landen willen een bloeiende techsector à la Silicon Valley. Om internationaal mee te kunnen, is het cruciaal dat we álle talenten gebruiken, stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Een gouden generatie in de Vlaamse techsector werkt druk aan zijn opvolging door structureel meer te investeren in opstartende techbedrijven. Dat is heel mooi, en hopelijk slaagt ze er ook in een meer diverse mix van talenten aan te trekken.

In ons portret van het netwerk van invloedrijke Vlaamse techondernemers die samenwerken, zit geen enkele vrouw of persoon van kleur. Het goede nieuws is dat de gouden generatie het probleem ziet. Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad) geven bijvoorbeeld aan dat ze als businessangel actief op zoek gaan naar diversiteit. Ze deden al verschillende investeringen in bedrijven waarvan de oprichters eens niet allemaal witte jongens zijn. Dat kan ook, omdat er de voorbije jaren duidelijk meer diversiteit is bij de startende techondernemers. Maar de instroom kan nog veel beter. Bovendien is het ook nog afwachten of die techondernemers doorstoten. Het is opvallend hoe witte mannen de rangschikkingen domineren, in opgehaald geld, in grootste exits of in bedrijven met het grootste aantal medewerkers.

De Belgische techsector is te afhankelijk van witte jongens.

Voor alle duidelijkheid, het gebrek aan diversiteit doet niets af van de prestaties van de huidige generatie. De voorbije tien jaar zijn sterkhouders en sleutelfiguren opgestaan, die ook hun verantwoordelijkheid nemen om collega-ondernemers te helpen, nu de economie en het financieringsklimaat verslechteren. Maar in deze onzekere tijden is het des belangrijk de risico's nog beter te spreiden en het rendement nog beter te maximaliseren. De Belgische techsector is te afhankelijk van één activaklasse: witte jongens. Alle landen willen een bloeiende techsector à la Silicon Valley. Om internationaal mee te kunnen, is het cruciaal dat we álle talenten gebruiken.

