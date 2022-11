Uit recente cijfers van de International Organization of Vine & Wine (OIV) blijkt dat Belgen niet alleen bier, maar ook veel wijn drinken. Ons land staat op de tiende plaats voor het wijnverbruik per hoofd, met 26 liter per jaar.

Al moeten we Nederland net laten voorgaan en winnen de Portugezen het met bijna het dubbele wijndebiet per persoon.

De wijnconsumptie had wel last van de coronalockdowns, maar nu restaurants en feesten weer kunnen, heeft de wijnconsumptie zich helemaal hersteld.

In de jaren zeventig en tachtig domineerden enkele grote importeurs de wijnhandel. Ze verdeelden de wijnen uit alle landen van Europa, verkochten ze door aan wijnwinkels met vaste prijsafspraken, en die detailhandelaars bedienden de particulieren. Het was in die tijd normaal dat particulieren, wijnhandels en restaurants een andere prijs betaalden voor dezelfde wijn. Dat model stortte in elkaar, toen de supermarkten zich als prijsbrekers op de wijnmarkt stortten.

In de jaren negentig begon iedereen vervolgens de eindconsument aan te spreken en werd het fenomeen van de kleine wijnimporteur gemeengoed. Een aantal daarvan specialiseerde zich in een geografische niche en kon doorgroeien tot referentiehandelaars. Zoals bijvoorbeeld La Buena Vida, dat uitsluitend Spaanse referenties verdeelt, en Licata, dat al twee generaties Italiaanse wijn importeert.

