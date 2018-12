De aangehouden Meng Wanzhou (CFO Huawei) is een pion in een machtsstrijd

Meng Wanzhou, die voor westerlingen de makkelijker uit te spreken naam Sabrina Meng gebruikt, werd vorige week in Canada gearresteerd op vraag van de Verenigde Staten. De dochter van de oprichter en de CEO van Huawei, Zhengfei Ren, is naast financieel directeur ook co-voorzitter van de raad van bestuur. Meng zou bij Huawei hebben meegewerkt aan het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Via een dochterbedrijf zou Huawei stiekem Amerikaanse telecomapparatuur hebben verkocht aan Iran. Meng zou daarbij een cruciale rol hebben gespeeld door de betrokken banken in het ongewisse te laten.

