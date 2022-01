Ondanks het astronomische prijskaartje van 68,9 miljard dollar is de overname van Activision Blizzard een koopje voor Microsoft. Van Call of Duty tot Candy Crush, het krijgt de directe controle over een tiental van de populairste game-franchises van de afgelopen tien jaar. In de gamesector is dezelfde wedloop naar de grootste catalogus bezig als in de digitale muziek en onlinevideo. Gaming is net als muziek of video een onlinedienst aan het worden.

Microsoft is voor de meesten onder ons vooral bekend van weinig opwindende software zoals Windows of Word, maar het is ook al bijna twintig jaar een van de belangrijkste spelers in de gamingindustrie. Zijn Xbox-lijn van gameconsoles heeft samen met de Playstation van Sony de game-industrie echt doen doorbreken. Games zijn ondertussen groter dan de film- en muziekindustrie tezamen. De wereldwijde jaaromzet van de gamesector komt boven de 220 miljard dollar uit volgens marktonderzoekers van IDC. Activision Blizzard is een naam als een klok in de sector en met een omzet van ongeveer 9 miljard is het ook een van de grootste spelers. Het is ook zeer rendabel, met een nettowinst van meer dan 2 miljard in 2020.

Een overnameprijs van 68,9 miljard dollar is op het eerste gezicht wel heel hoog. Met de huidige winstcijfers duurt het bijna 35 jaar eer Microsoft aan zijn overname kan verdienen. Bovendien zijn er sterke twijfels of de gamingindustrie nog snel kan blijven groeien. Veel mensen zijn door de pandemie beginnen te gamen en de grote vraag is of ze dat ook blijven doen zodra de tijden weer normaal zijn. Daarnaast zorgt het tekort aan computerchips voor een groot tekort aan nieuwe hoogwaardige spelconsoles. Dat zorgt ervoor dat fanatieke gamers, de big spenders, niet altijd een console kunnen bemachtigen en daardoor ook minder uitgeven aan nieuwe games.

Digitale dienstenbusiness

En toch is de overname een koopje. Microsoft krijgt met Activision Blizzard een hoop game-franchises in handen met een trouwe fanbase die telkens in de tientallen miljoenen loopt. Microsoft heeft onder meer met Minecraft, gekocht voor 2,5 miljard in 2014, al aangetoond dat het overgenomen gamebedrijven kan doen floreren. De portfolio van Activision is ook enorm divers, met titels die vooral fervente gamers aanspreken, maar ook mobiele spelletjes die meer op de occasionele gamers mikken. Die brede catalogus is een enorm voordeel nu gaming ook volop naar abonnementsformules à la Spotify of Netflix kijkt. Daar is ook een wedloop bezig om de grootste bibliotheek uit te bouwen.

In plaats van een spelletje te kopen, zullen we almaar meer een online-abonnement nemen op een dienst die spellen verhuurt. Microsoft heeft met Gamepass en PC Pass al populaire abonnementsformules en kan nu zijn aanbod verder versterken. De game-industrie is geen business meer van eenvoudig weg consoles of spelletjes in een doosje te verkopen, het is een miljardenbusiness van digitale diensten geworden.

Dat spel van intellectueel eigendom verpakt in pure bits en bytes is een kolfje naar de hand van Microsoft. In de zakelijke software was Microsoft een pionier in het agressief afschermen en gebruiken van intellectueel eigendom om de concurrentie te vermorzelen. Het kan concurrerende gamingdiensten nu belangrijke titels al dan niet tijdelijk ontzeggen of hen op de kosten jagen.

De heilige graal

Het is ook uitermate goed geplaatst om straks de heilige graal van gaming aan te bieden. Meestal kan je nu eenzelfde spel verder spelen op een ander type toestel. Dat moeiteloos wisselen van scherm wordt steeds meer een realiteit. En Microsoft heeft een unieke positie: met de Xbox verkoopt het een van de populairste game-consoles. Windows is dan weer het belangrijkste besturingssysteem waarop games voor desktops en laptops op draaien, en het heeft een enorm netwerk aan datacenters dat die nieuwe vorm van online gaming efficiënt kan ondersteunen.

Zoals we nu altijd en overal en op gelijk welk scherm een Netflix-serie kunnen kijken, zo zullen we ons in de toekomst altijd en overal kunnen laten onderdompelen in zeer meeslepende en grafisch hoogwaardige games. Met Activision Blizzard heeft Microsoft alvast een tiental klassiekers binnengehaald om gamers die overstap te laten maken.

