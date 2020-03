Drie groeibedrijven kaapten de prijzen weg op het event van de Trends Gazellen Antwerpen. Het bouwbedrijf DCA, de IT-dienstverlener ESAS en de afvalophaler Afval Alternatief zijn in Willebroek uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen.

De redactie van Trends rangschikt elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De groeibedrijven die het klassement halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

Deze week zijn we in de provincie Antwerpen aanbeland. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen nog de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: DCA

De Ambassadeur van de Antwerpse Gazellen bij de grote bedrijven is het bouw- en wegenbouwbedrijf DCA uit Beerse. Het bouwbedrijf staat op de vierde plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. De geconsolideerde omzet van DCA steeg met 53 procent tot net geen 200 miljoen euro terwijl de brutobedrijfswinst bijna verdubbelde tot 9,2 miljoen euro. DCA heeft 549 mensen in dienst.

De kwantumsprong was het gevolg van organische groei en van enkele overnames. DCA nam in 2018 de activiteiten over van het Olense bouwbedrijf E. Dillen en van Grondrecyclage De Kempen uit Grobbendonk. Een jaar eerder was ook de schrijnwerkerij Coraco met vestigingen in Aarschot en Olen en ABO Building uit Bornem tot de verticaal geïntegreerde bouwgroep toegetreden. De wortels van DCA gaan terug tot 1969 toen Erik De Clercq het aannemersbedrijf oprichtte. Sedert 2006 is het bouwbedrijf in handen van de Kempense ondernemer Francis Vrancken, die de buy-and-buildstrategie van de groep uittekende.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: ESAS

Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur van de Antwerpse Gazellen ESAS in Wilrijk. De IT-dienstverlener staat op de tweede plaats in het klassement, maar is de Ambassadeur omdat het hoger geplaatste bedrijf niet aan de bijkomende criteria voldoet. Door een combinatie van organische groei en overnames zag ESAS zijn omzet in 2019 meer dan verdubbelen tot 174 miljoen euro. "Het aantal medewerkers is opgelopen tot 2000, van wie iets meer dan de helft op onze loonlijst staat", zegt de CEO Bavo De Cock.

ESAS staat niet alleen in voor de uitvoering van bepaalde IT-diensten maar levert ook field services in opdracht van de grote telecomoperatoren. Daarbij gaat het onder andere om het aansluiten van nieuwe klanten. De opkomst van het internet der dingen opent nieuwe markten voor ESAS. Zo ligt de focus steeds meer op de installatie van de slimme elektriciteitsmeters. Het Antwerpse bedrijf is actief in de Benelux, maar koestert internationale plannen. "We doen momenteel een strategische oefening over de verdere internationale expansie. Duitsland is een logische volgende stap, maar we hebben ons vizier op een vijftal landen", duidt Bavo De Cock.

Ambassadeur kleine bedrijven: Afval Alternatief

De Ambassadeur van de Antwerpse Gazellen bij de kleine bedrijven is Afval Alternatief in Dessel. De afvalophaler voor kmo's is eind 2012 opgericht, telt 54 medewerkers en heeft de 10 miljoen euro omzet in het vizier. "We groeien volgens het olievlekprincipe", zegt medeoprichter Aart Van Oekelen. "Vanuit ons hoofdkwartier in Dessel bedienen we nu klanten in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen." Afval Alternatief heeft volgens Van Oekelen nog groeiplannen. "Maar altijd op een gezonde manier. Tot nu ging het uitsluitend om organische groei, maar overnames sluiten we niet uit."

Duurzaamheid is geen modewoord bij de Antwerpse afvalophaler. De vloot van het bedrijf bestaat uitsluitend uit vrachtwagens van emissieklasse Euro 6 en binnenkort gaat de eerste lng-vrachtwagen de baan op. Afval Alternatief staat ook in voor het transport van het zusterbedrijf Bioflam, dat houtkrullen van grote schaverijen omzet in hoogwaardige pellets. Een mooi voorbeeld van de circulaire economie.

