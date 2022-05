De datingapp voor de LGBTQ-gemeenschap Grindr trekt naar de beurs. Het Californische bedrijf vond een match in het blancochequebedrijf Tiga Acquistion Corp.

Een blancochequebedrijf of SPAC is een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten. Door te fuseren met Tiga kan Grindr veel sneller naar de beurs dan via een normale beursgang.

De deal waardeert Grindr op 2,1 miljard dollar (2 miljard euro) en levert de datingapp, waar vooral homoseksuele en biseksuele mannen op actief zijn, naar schatting 384 miljoen dollar op. Dat geld zal het bedrijf aanwenden om schulden af te betalen en de balans te versterken.

Een blancochequebedrijf of SPAC is een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten. Door te fuseren met Tiga kan Grindr veel sneller naar de beurs dan via een normale beursgang. De deal waardeert Grindr op 2,1 miljard dollar (2 miljard euro) en levert de datingapp, waar vooral homoseksuele en biseksuele mannen op actief zijn, naar schatting 384 miljoen dollar op. Dat geld zal het bedrijf aanwenden om schulden af te betalen en de balans te versterken.