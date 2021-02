Het Brusselse techbedrijf Soda kondigt vandaag zijn eerste grote kapitaalronde aan, goed voor 11,5 miljoen euro. Soda, met een ex-werknemer van Collibra als een van de twee oprichters, zorgt ervoor dat bedrijven met data van goede kwaliteit werken.

Maarten Masschelein en Tom Baeyens, de twee oprichters van Soda, ondervonden niet veel hinder van de coronapandemie op zoek naar kapitaal voor hun eerste grote ronde. "Er is op dit moment veel kapitaal in de markt. Durfkapitaalinvesteerders hadden net de categorie waarin wij actief zijn, aangekruist om in te investeren", zegt CEO Maarten Masschelein.Soda is actief in datamonitoring. Bedrijven ontwikkelen steeds meer dataproducten zoals apps, die beslissingen nemen op basis van grote hoeveelheden data. Bekende bedrijven als Amazon, Tesla en Deliveroo hebben hun businessmodel op zo'n datagerichte aanpak geënt. Ze vernieuwden daarmee hun sector en wonnen snel marktaandeel. Maar het gaat niet alleen om die giganten. Ook kmo's nemen steeds vaker geautomatiseerde beslissingen op basis van data, bijvoorbeeld over kortingen die automatisch worden verstuurd of de levering van een bestelling.Via het platform van Soda kunnen bedrijven zien of de kwaliteit van de data waarmee ze werken voor al die producten en processen op peil is. Steeds meer mensen in bedrijven hangen van data af om goede beslissingen te nemen. Niet enkel data-engineers en software-ontwikkelaars, maar ook de mensen aan de top. Als er een probleem is, krijgt de bevoegde persoon in het bedrijf meteen een bericht van Soda en hulp om het euvel uit de wereld te helpen.De nieuwe kapitaalronde van 11,5 miljoen euro wordt geleid door Singular, een Europese investeerder. Nauwelijks een jaar geleden haalde Soda al eens 2,6 miljoen euro op. Die ronde werd geleid door het Berlijnse Point Nine Capital. Ook Hummingbird Ventures, het internationaal georiënteerde fonds van oprichter Barend Van den Brande was erbij, net als het Amerikaanse DCF en enkele businessangels. Die partijen doen nu ook weer mee met de nieuwe ronde. Een van de businessangels is Stijn Christiaens, de CTO en medeoprichter van Collibra. Maarten Masschelein was een van de eerste werknemers van dat succesvolle techbedrijf.Net na de oprichting haalde Soda al een half miljoen euro op via de Innovative Starters Award van het Brusselse agentschap Innoviris. Alles samen rijfde Soda dus 14,5 miljoen euro binnen. Dat is een stevig bedrag voor een bedrijf dat pas in april 2018 werd opgericht. Soda wil het verse geld gebruiken om het team uit te breiden van achttien mensen naar zowat het dubbele over een jaar. Er komen mensen bij om het product beter te maken. "Maar ook mensen die ons helpen naar de markt te trekken. Daar hebben we nog niet veel in geïnvesteerd", zegt Masschelein.Volgens CTO Tom Baeyens zat het product al een tijdje goed, maar is het belangrijk het nog gebruiksvriendelijker te maken. De klanten zijn vooral bedrijven met financiële technologie en onlinethuisbezorgdiensten in Europa en de Verenigde Staten, maar alle onlinedienstenbedrijven behoren tot de doelgroep.De oprichters verklappen de omzet niet, maar geven wel duidelijk aan dat ze nu snel het aantal gebruikers van hun platform willen opdrijven. Een gratis opensourceversie moet helpen om nieuwe klanten te lokken. Wie meer wil dan de gratis versie, schakelt over op de betalende versie. Dat model past bijvoorbeeld Guardsquare, een ander Belgisch succesverhaal, ook toe.Bij de opstart in 2018 werd Soda toegelaten tot de accelerator Start it @KBC en hield de start-up kantoor in de Brusselse vestiging van de accelerator. Ondertussen verhuisde Soda naar Tour & Taxis, waar het zijn intrek nam in de nieuwe coworkingplek van Spaces. Al maakt dat in deze tijden van vooral thuiswerken weinig verschil uit. "Het grootste verschil is dat ik mijn koffie nu zelf moet maken, want vroeger werkte ik vooral vanuit koffiebars", lacht Tom Baeyens.Ook Maarten Masschelein klaagt niet. "Covid dwingt je om minder contacten te hebben met andere mensen. Dat zorgde ervoor dat ik veel tijd had om me toe te leggen op de strategie van het bedrijf. In de bedrijven heeft covid zeker voor meer bewustzijn gezorgd over de kwaliteit van data omdat mensen digitaal gingen werken. Als je samen op kantoor werkt, kunnen managers het overzicht goed behouden. Het verschil met digitaal werken, is dat het moeilijker is om transparant te zijn en vertrouwen te kweken. Daar helpen wij mee. We kunnen mensen in bedrijven preventief tonen waarop ze moeten letten."