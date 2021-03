Emmanuel Faber is met onmiddellijke ingang topman af bij het Franse voedingsmiddelenconcern Danone. De raad van bestuur zette Faber uit zijn functies na maandenlang gebakkelei met aandeelhouders die het niet eens waren met zijn strategie.

De 57-jarige Faber was sinds 2014 algemeen directeur van Danone en sinds 2017 ook voorzitter. De combinatie van beide functies wordt in het Frans aangeduid als 'PDG', of président-directeur général. Aandeelhouders vroegen onder meer om die functies te scheiden, om de groep een nieuw elan te geven.

Die scheiding van de functie van 'PDG' wordt nu ook doorgevoerd. Gilles Schnepp wordt voorzitter, een duo neemt de leiding van het concern op zich tijdens de zoektocht naar een nieuwe CEO.

