Autogroep Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, gaat snoeien in zijn netwerk. De groep wil 25 showrooms en herstelplaatsen in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje verkopen aan investeerders. De bedoeling is om kosten te besparen.

De verkoop zou 30 à 40 miljoen euro per site moeten opbrengen, waardoor de totale opbrengst kan oplopen tot 1 miljard, zo schrijft de Duitse krant Handelsblatt en het nieuws wordt bevestigd op de hoofdzetel van Daimler in Duitsland.

Een verkoop betekent geen sluiting, aldus Daimler. 'Bij de onderhandelingen met de geïnteresseerde partijen zullen de langetermijnactiviteit en de voortzetting van Mercedes-Benz op die locaties de hoogste prioriteit hebben', aldus een woordvoerder van het concern in Duitsland. De bedoeling is om medewerkers langdurig perspectief te bieden en tegelijkertijd de klanten zo goed mogelijk ter plaatse te ondersteunen, klonk het nog. In de 25 showrooms en herstelplaatsen werken volgens Handelsblatt zo'n 2.800 mensen.

Bij Daimler België wijst men erop dat het enkel gaat om de 'eigen' verkooppunten. 'Die maken slechts een kleine minderheid uit van de 78 verkooppunten voor nieuwe personenwagens in België', aldus de woordvoerster. Ze beklemtoont ook dat het gaat om een 'intentie' en er in feite dus nog niets beslist is. 'Maar het momentum zit goed.'

Online bestellen

Daimler is niet de eerste autogroep die zijn dealernetwerk herbekijkt. Twee weken geleden verkondigde Stellantis, dat de automerken van Peugeot-Citroën en Fiat Chrysler verkoopt, dat het de contracten met al zijn Europese dealers opzegt. Voor België en Luxemburg gaat het om 80 dealers, die vaak meerdere verkooppunten hebben.

De autosector zegt zelf dat klanten steeds meer wagens online gaan vergelijken en ook bestellen, waardoor er dus minder fysieke verkooppunten nodig zijn. Daarnaast speelt ook de opkomst van de elektrische wagen een rol: dit soort wagens vraagt minder onderhoud. Tot slot treden vanaf 2023 ook nieuwe Europese concurrentieregels voor de autosector (block exemption regulations, BER) in werking.

