De Duitse autobouwer Daimler vermindert opnieuw zijn productie omdat er te weinig computerchips beschikbaar zijn. In drie Duitse Mercedes-fabrieken wordt de productie deels teruggeschroefd, bevestigt het concern. Duizenden werknemers vallen daardoor terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

De fabrieken in Rastatt, Sindelfingen en Bremen zijn (deels) getroffen, de eerste voorlopig tot eind volgende week en de andere twee enkel deze week. Daarnaast ligt ook de productie in de fabriek in het Hongaarse Kecskemét stil tot midden augustus.

Cijfers van het aantal werknemers dat tijdelijk minder kan werken, geeft Daimler niet. Het gaat wel om grote fabrieken: in Bremen werken meer dan 12.000 mensen, in Rastatt circa 6.500, in Kecskermét zowat 4.700 en in Sindelfingen zelfs 25.000.

De fabrieken in Rastatt, Sindelfingen en Bremen zijn (deels) getroffen, de eerste voorlopig tot eind volgende week en de andere twee enkel deze week. Daarnaast ligt ook de productie in de fabriek in het Hongaarse Kecskemét stil tot midden augustus. Cijfers van het aantal werknemers dat tijdelijk minder kan werken, geeft Daimler niet. Het gaat wel om grote fabrieken: in Bremen werken meer dan 12.000 mensen, in Rastatt circa 6.500, in Kecskermét zowat 4.700 en in Sindelfingen zelfs 25.000.