D'Ieteren neemt een belang van 40 procent in TVH Parts, een specialist in onderdelen voor vorkheftrucks. De autodienstengroep spreekt van een verwachte voorlopige investeringen van 1,172 miljard euro. De deal wordt betaald met eigen middelen.

D'Ieteren Groep neemt het belang over van de familie Vanhalst. Bovendien is het bedrijf een partnerschap aangegaan met de familie Thermote om de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn te ondersteunen.

TVH Parts is een mondiale speler voor onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. Het bedrijf is volgens D'Ieteren wereldleider in die markt. De heftruckonderdelenspecialist met hoofdzetel in Waregem telt 81 vestigingen in 26 landen op alle continenten. Er werken 4.500 medewerkers. Er is sprake van 17.000 verwerkte bestellingen per dag.

De overeenkomst waardeert TVH op 3,65 miljard euro. 'D'Ieteren Groep zal de investering financieren vanuit haar huidige liquiditeitspositie, met een verwachte voorlopige investering van 1,172 miljard euro voor 40 procent van het kapitaal van de onderneming.' De overige 60 procent blijft in handen van de familie Thermote.

Beide partijen hopen de deal na groen licht van de verschillende autoriteiten finaal te bezegelen in het vierde kwartaal.

Berg cash

TVH Parts wordt de vierde pijler van D'Ieteren groep, naast beglazingsdochter Belron (Carglass), auto-importeur D'Ieteren Automotive, D'Ieteren Immo en Moleskine, de Italiaanse producent van notaboekjes. Het bedrijf betaalt de deal met eigen middelen. D'Ieteren zit immers al langer op een grote berg cash. Zo had het eind vorig jaar netto 1,455 miljard euro in de spaarpot, bleek in maart bij de publicatie van de jaarcijfers.

De investering is een 'nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van D'Ieteren', zegt voorzitter Nicolas D'Ieteren in het persbericht. CEO Francis Deprez spreekt van een investering in de 'wereldleider in de groeiende, robuuste en essentiële business van reserveonderdelen voor machines'. 'Zoals bij al onze activiteiten, is D'Ieteren Groep vastbesloten om ook TVH Parts te ondersteunen bij zijn ontwikkeling op lange termijn', zegt Deprez.

Eerder raakte al bekend dat de families Thermote en Vanhalst elk een eigen weg kiezen.Voorafgaand splitste TVH in 2018 de activiteiten op in twee entiteiten die onder TVH Group vallen: TVH Parts en Mateco Holding, dat hoogtewerkers en heftrucks verkoopt en verhuurt. Vorig jaar raakte via de kranten bekend dat de familie Thermote de meerderheid in TVH Parts neemt en de familie Vanhalst de volledige controle over Mateco krijgt.

