D'Ieteren Group heeft een bod uitgebracht op alle aandelen van PHE (Parts Holding Europe), dat actief is in de distributie van onderdelen en diensten voor voertuigen en vrachtwagens. Het bod waardeert het bedrijf op 1,7 miljard euro, wat resulteert in een nettovermogenswaarde van 540 miljoen, zo maakte D'Ieteren maandag voorbeurs bekend in een persbericht.

Het Belgische concern, dat onder meer de Volkswagen-merken verdeelt in ons land, zal de overname financieren met liquiditeitsoverschotten.

PHE werd in 1962 opgericht in Frankrijk en is uitgegroeid tot een omnichannel distributieplatform voor onderdelen voor voertuigen en vrachtwagens. In de loop der jaren heeft PHE zijn geografische aanwezigheid uitgebreid tot België, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederland. Het bedrijf stelt momenteel ongeveer 8.400 mensen te werk.

PHE is momenteel in handen van Bain Capital Private Equity. D'Ieteren is met de investeringsmaatschappij exclusieve onderhandelingen opgestart en is ook nog gebonden aan een informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraden, staat in het persbericht. Verwacht wordt dat de transactie in het derde kwartaal kan worden afgerond, als ook de mededingingsautoriteiten het licht op groen hebben gezet.

PHE is actief in de zogenaamde 'onafhankelijke aftermarket', die nog gefragmenteerd is maar wel gestaag is gegroeid tot zo'n 50 miljard euro omvang in Europa. 'Het succesvolle bedrijfsmodel van PHE is gebaseerd op superieure schaal- en inkoopcapaciteiten, logistieke uitmuntendheid en een dicht distributienetwerk. De omnichannel aanpak (offline en online) resulteert in een ongeëvenaarde dienstverlening aan zowel zakelijke als particuliere klanten', zegt D'Ieteren. PHE boekte vorig jaar (tot september, red.) een omzet van 1,9 miljard euro (+10,4 %) en een brutowinst van 238 miljoen (+17,1 %).

Volgens voorzitter Nicolas D'Ieteren ligt de overname volledig in de lijn van de strategie van de Belgische groep. 'De vooruitzichten op het vlak van waardecreatie zijn bijzonder aantrekkelijk en we kijken ernaar uit om de langetermijnontwikkeling van PHE te ondersteunen', zegt hij.

Volgens CEO Francis Deprez is 'de unieke positionering van PHE in de sector van de auto-onderdelen het resultaat van een vastberaden ontwikkeling en een doelgerichte uitvoering op een groeiende, veerkrachtige en voorspelbare markt.'

Stéphane Antiglio, CEO van PHE, is er op zijn beurt van overtuigd 'dat de waarden van beide groepen op elkaar afgestemd zijn en dat we een veelbelovende samenwerking tegemoet gaan.'

Voor D'Ieteren is het al de tweede overname op korte tijd van een leverancier van onderdelen. Vorig jaar kocht het voor 1,17 miljard euro een belang van 40 procnet in TVH Parts, dat onderdelen voor vorkliften en landbouwmachines verdeelt. Daarnaast is de beursgenoteerde groep ook nog actief in het herstellen van autoruiten (Belron), in vastgoed, en bezit het Moleskine - de bekende Italiaanse producent van notaboekjes.

