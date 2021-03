Het aandeel van de groep D'Ieteren noteert dinsdag kort na opening van de handel op de beurs van Brussel fors hoger. Omstreeks 09.15 uur boekt het aandeel een winst van 11,91 procent op 78,00 euro.

Maandagavond nabeurs kwam de groep D'Ieteren met zeer solide jaarcijfers, met dank aan autobeglazingsdochter Belron. Het dividend voor 2020 wordt stevig opgetrokken, tot 1,35 euro per aandeel. Voor 2019 was dat uiteindelijk 1 euro per aandeel. Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld genomen gerekend op een dividend van 1,10 euro per aandeel voor 2020.

Maandagavond nabeurs kwam de groep D'Ieteren met zeer solide jaarcijfers, met dank aan autobeglazingsdochter Belron. Het dividend voor 2020 wordt stevig opgetrokken, tot 1,35 euro per aandeel. Voor 2019 was dat uiteindelijk 1 euro per aandeel. Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld genomen gerekend op een dividend van 1,10 euro per aandeel voor 2020.