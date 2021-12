Het Gentse biotechbedrijf argenx weet uiterlijk op 17 december of het zijn stermedicijn efgartigimod op de lucratieve Amerikaanse markt mag lanceren. Van de goedkeuring door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA hangt bijzonder veel af. "Voor onze biotechsector kan het belang van het slagen van argenx onmogelijk worden overschat."

Argenx heeft de voorbije dertien jaar onder leiding van medeoprichter en CEO Tim Van Hauwermeiren een verrassend snel en vlot parcours afgelegd. Het is uitgegroeid tot een toonaangevend Europees biotechbedrijf met een brede pijplijn van potentiële medicijnen tegen voornamelijk auto-immuunziektes. Nu het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA eind volgende week laat weten of efgartigimod in de Verenigde Staten op de markt mag komen als medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis, is de spanning in de Belgische biotechgemeenschap voelbaar. Vaak wordt teruggedacht aan het wedervaren van vroegere uithangborden van de sector, zoals Innogenetics, ThromboGenics en Galapagos. Zo mocht ThromboGenics, nu Oxurion geheten, zijn oogmedicijn Jetrea op de Amerikaanse markt brengen, maar faalde het commercieel. Galapagos kreeg van het FDA totaal onverwacht het deksel op de neus voor het reumamedicijn filgotinib. In beide gevallen zette dat een scherpe koersval in gang, die heel wat beleggers een kater bezorgde. Het verklaart mee de grote zenuwachtigheid voor de D-day voor argenx.

In beide gevallen zette dat een scherpe koersval in gang, die heel wat beleggers een kater bezorgde. Het verklaart mee de grote zenuwachtigheid voor de D-day voor argenx. "Het belang van het slagen van argenx kan onmogelijk worden overschat", zegt zowel Jérôme Van Biervliet, de topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), als Danny Reweghs, de directeur analyse en strategie van Trends. Ook Jan De Kerpel, die bij de Nederlandse bank Kempen & Co het corporate-financeteam leidt en in vroegere dagen meermaals werd gelauwerd als de beste Europese biotechanalist, omschrijft de goedkeuring van efgartigimod als superbelangrijk. "De Belgische biotech is wereldtop", zegt Reweghs. "Alleen moet het nu eens een keer volledig lukken. Dat is tot nu niet gebeurd. Ofwel struikelt men over de laatste horde, ofwel verkoopt het product niet. Het is heel belangrijk voor de Belgische biotech dat er een groot succes komt, dat er een product op de markt komt én goed verkoopt zodat het uitgroeit tot een blockbuster - een medicijn met een jaarlijkse omzet van minstens 1 miljard dollar." "Argenx kan heel veel vakjes groen afvinken", zegt De Kerpel. "De klinische studies toonden heel duidelijk aan dat het product een voordeel heeft voor de patiënten die met de bestaande producten niet goed geholpen worden." Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat het FDA efgartigimod niet zal torpederen. "Ik hecht heel veel geloof aan het potentiële commerciële succes van efgartigimod", zegt Van Biervliet. "Ik weet van onze immunologen hoe efficiënt het is." CEO Tim Van Hauwermeiren toonde zich onlangs opvallend en on-Vlaams optimistisch over de slaagkansen van efgartigimod. De Kerpel ziet daar geen graten in. "Het zit in onze mentaliteit dat we ons graag afvragen wat het neerwaartse risico is. Altijd naar beneden kijken is een typisch Europese houding, en bij uitstek iets waar we in Vlaanderen geweldig goed in zijn. Wij hanteren liefst de stelling ' underpromise and overdeliver'. Ik ben goed geplaatst om het te zeggen, maar Nederlanders hebben veel minder last van zo'n houding ( lacht). Kijk, Tim spreekt de taal die hij gewend is te spreken tegen investeerders in de Verenigde Staten. Je kunt het niet maken als CEO van een bedrijf dat zo ver staat en deze beurswaardering heeft om te zeggen: 'We moeten nu een beetje voorzichtig zijn.' Dat zou pas een rode vlag zijn. Er is ook een wetgevend kantje aan: als Tim als CEO van een publiek bedrijf iets zou zeggen wat niet strookt met wat hij eerder heeft verklaard, is dat een verandering van discours waardoor hij een soort van rechtzetting zou moeten geven." Van Hauwermeiren heeft argenx klaargestoomd voor de lancering van efgartigimod. Zijn verkoopteams in de Verenigde Staten en Japan is gerekruteerd. Maar wat als het FDA toch voor een kink in de kabel zorgt? Het zal de aandelenkoers ongetwijfeld geselen en het vertrouwen minstens tijdelijk ondermijnen. Maar panikeren is nergens voor nodig, heet het. "Het eerste biotechbedrijf dat onderweg geen problemen heeft, moet nog opgericht worden", zegt Reweghs. "Elk bedrijf krijgt tussentijdse tegenslagen te verwerken (zo blies Janssen Pharma de gezamenlijke ontwikkeling van het potentiële kankermiddel cusatuzumab op en gaf het de rechten erop terug aan argenx, nvdr). De CEO moet dan koelbloedig blijven." "Ik heb er alle vertrouwen in dat het zal lukken. Maar als de FDA zou besluiten dat de resultaten niet goed genoeg zijn en argenx nieuwe studies moet doen, is dat absoluut geen drama. Er is nog de brede productenpijplijn van argenx", vindt Van Biervliet. Van Hauwermeiren zei onlangs op een happening van de beleggersfederatie VFB dat efgartigimod op eigen houtje mogelijk voor vijftien verschillende ziektes ingezet kan worden. "Zo kan efgartigimod een geweldig commercieel succes worden, zelfs als het onder de lat doorgaat als behandeling van myasthenia gravis", stelt De Kerpel. Bovendien heeft argenx nog altijd vrijwel alle verkooprechten op efgartigimod in handen, voegt hij eraan toe. Als het FDA wél zijn fiat geeft, is dat een zoveelste pluim op de hoed van Van Hauwermeiren, de onbetwiste drijvende kracht achter het sterke parcours van argenx. "Zonder Tim zou het niet gelukt zijn", zegt Van Biervliet. "Ik ben daar categoriek in. Het heeft ermee te maken dat Tim zijn mensen sterk kan inspireren, en het heeft te malen met zijn P&G-stijl (Van Hauwermeiren had een leidinggevende functie bij Procter & Gamble Europa voor hij in 2003 overstapte naar biotech bij het Gentse Ablynx, nvdr). Hij kan zijn team tot uitzonderlijke prestaties drijven." "Ook ik geloof niet dat het zonder Tim zou gelukt zijn", aldus De Kerpel. "Hij is in 2014 in Europa naar de beurs gegaan, maar continu met de visie om absoluut naar Amerika te trekken omdat daar de investeerders zitten die zijn businessmodel begrijpen. Hij had altijd de visie, en kreeg ook zijn raad van bestuur telkens weer mee. Ik zie sommige bedrijven wat dat betreft vastzitten, niet in de bedrijfsleiding maar in hun raad van bestuur. Die is dan een praatbarak van mensen die heel klein denken en zo het bedrijf klein houden. Daar heeft hij een heel sterke rol gespeeld, waar andere CEO's van kunnen leren. Bovendien heeft Tim altijd sterk gecommuniceerd, naar analisten en investeerders, maar ook naar journalisten en het brede publiek." "De CEO is belangrijk in elk bedrijf, maar zeker in biotech", zegt Reweghs. "Wat vooral opvalt, is dat Tim altijd heel goed anticipeert, vaak twee stappen vooruitdenkt. Terwijl sommigen pas contacten leggen in de Verenigde Staten net voor ze er naar de beurs willen trekken, was hij er al tientallen keren naartoe gegaan en had hij alle belangrijke analisten ontmoet. Ze kenden hem en argenx al voor hij er de eerste stappen op de beurs deed. En ik kan me goed voorstellen dat hij nu al plannen klaar heeft voor het geval dat binnenkort shorters opduiken, beleggers die speculeren op een koersdaling. Tim heeft er ook voor gezorgd dat argenx financieel nooit in de problemen kwam. De kapitaaloperaties werden altijd gedaan lang voor het geld effectief nodig was. Tussen haakjes: je ziet dat nu ook bij het softwarebedrijf Collibra van Felix Van de Maele." "De sector kijkt op naar het parcours van Tim", zegt Van Biervliet. "Hij is absoluut een inspirerende figuur voor velen. Hij maakt ook nadrukkelijk tijd voor zijn sectorgenoten. Hij is ook de voorzitter van de VIB-start-up Aelin Therapeutics. Dat is niet vanzelfsprekend, want zijn tijd wordt almaar schaarser. Als ik met mensen van argenx spreek, valt mij ook telkens op dat ze blijven zeggen dat Tim zijn team zo sterk inspireert dat het zich heel sterk met het bedrijf verbonden voelt. Dat geldt ook voor mensen die vertrokken zijn. Het betekent ook dat als Tim ooit zou aftreden, het voor zijn opvolger heel grote schoenen zijn om te vullen. Tim spreekt ook de taal van de wetenschap, zodat hij in meetings met onze experts relevante zaken kan bovenhalen. En het is bekend dat hij heel to the point en ad rem kan antwoorden op vragen van Amerikaanse investeerders, want die mensen kunnen je echt grillen." "Heeft hij het helemaal alleen gedaan? Nee", merkt De Kerpel wel op. "Hij heeft in de vroege fase, samen met de twee andere oprichters (CSO Hans de Haard en Torsten Dreier), topmensen van over de hele wereld kunnen aantrekken. Dat heeft ertoe geleid dat de juiste dingen werden gedaan." Als argenx groen licht krijgt voor efgartigimod, geeft dat een stevige boost aan de hele sector, is te horen. "Het kan hernieuwd vertrouwen geven dat een Vlaams bedrijf met entrepreneurs van hier, geen exoten, een groot product op de markt kan brengen", zegt De Kerpel. "Het kan het geloof keren dat het voor onze bedrijven in Amerika toch nooit lukt. Het zou ook bewijzen dat het allemaal geen twintig jaar hoeft te duren. Dit gaat over een bedrijf dat in 2008 is opgestart en dertien jaar later al een product kan lanceren."Als die goedkeuring er komt, krijgen we ook eindelijk een nieuwe speler die kan uitgroeien tot een succesvol, volledig geïntegreerd biofarmabedrijf, naast de oude garde UCB en Janssen, is de verwachting. "Als je kijkt naar andere Europese biotechclusters, dan weet je dat zoiets een enorme impact heeft", zegt De Kerpel. "Waarom is Denemarken zo sterk in biofarma? Omdat bedrijven als Novo Nordisk en Lundbeck daar ontwikkeld zijn. Zulke bedrijven creëren een stabiele omgeving voor dat ecosysteem, zowel voor talent, investeringen als tewerkstelling. Dus hopen we vurig dat naast argenx nog een aantal kleppers kunnen worden gebouwd. Argenx baant de weg." Dat argenx begin dit jaar in amper één dag 1 miljard euro kapitaal kon ophalen, betekent ook dat Vlaanderen nu echt op de internationale investeerderskaart staat, stelt Van Biervliet. "Het wil zeggen dat een ander type investeerders naar onze regio afzakt en ziet dat hier iets gebeurt. En als de beslissing van het FDA valt, zal er weer een big splash zijn." "We hebben er nood aan dat we een biotechbedrijf kunnen bouwen dat tientallen miljarden waard is", zegt ook Reweghs. "Dat zal anderen stimuleren, bedrijven die twijfelen om naar de beurs te gaan, maar vooral ook particuliere en institutionele Belgische investeerders in de sector. Het vertrouwen in biotech werd al een paar keer beschaamd en is zeker na het wedervaren van Galapagos nog altijd wankel. Daardoor blijft de perceptie bestaan, soms ook in de media, dat beleggen in biotech vooral een risico is. Er wordt amper duidelijk gemaakt dat er ook uitzonderlijk mooie rendementen behaald kunnen worden. De kwaliteit van onze biotechbedrijven wordt toch nog altijd zwaar onderschat." Ook Van Biervliet wijst op de bittere pillen die de biotechbelegger heeft moeten slikken. Maar die medaille heeft een keerzijde. "Daardoor is de sector veel volwassener geworden. De volgende generatie staat nu echt klaar, met mensen die weten wat ze doen." De Kerpel wijst erop dat ook Van Hauwermeiren de lessen van ThromboGenics en Galapagos heeft meegenomen in zijn aanpak. Na een FDA-goedkeuring zal argenx alleszins kunnen pronken met de titel van de onbetwiste vaandeldrager van de Belgische biotech. "Businessscholen hebben al jaren aangetoond dat je een vaandeldrager nodig hebt om een sector goed uit te bouwen, of het nu biotech is of iets anders. Als je een vaandeldrager hebt, groeit daar een cluster omheen", merkt De Kerpel op.Het leidt er ongetwijfeld toe dat bedrijven het voorbeeld en het traject van argenx willen volgen. "Terwijl het een handvol jaren geleden uitzonderlijk was dat een Belgisch of Vlaams bedrijf naar Nasdaq trok, zie je dat ze zich uit de Vlaamse klei losmaken en rechtstreeks naar Amerika trekken", zegt De Kerpel. "Het mooiste voorbeeld is iTeos Therapeutics, een Waals biotechbedrijf dat kankertherapieën ontwikkeld en dat gewoon een blueprint heeft genomen van wat argenx gedaan heeft. Meer zelfs: Tim zit in de raad van bestuur van iTeos." Onder de waterlijn speelt argenx als onderzoekspartner ook een niet te overschatten rol in het VIB, weet Van Biervliet. "Argenx is, anders dan Ablynx, geen spin-off van het VIB, maar wij waren wel een van de eerste aandeelhouders die ervoor hebben gezorgd dat argenx in België kon starten. Helaas hebben we ons belang wat te vroeg van de hand gedaan ( lacht). Dat was voor een interne reden, niet door een gebrek aan vertrouwen."De samenwerking tussen argenx en het VIB is voorlopig weinig zichtbaar, maar dat zal weldra veranderen, zegt Van Biervliet. "We hebben samen meerdere projecten, bijvoorbeeld rond een molecule van argenx die kan leiden tot een therapie tegen astma. Het getuigt van het DNA van argenx dat het vrij vroeg in zee durft te gaan met universitaire groepen om innovatieve beloftevolle wetenschap samen als echte partners te ontwikkelen. Argenx heeft niet de mentaliteit van big pharma, dat zulke innovatieve projecten vaak te risicovol vindt. Bij zulke discussies is Tim vaak zelf aanwezig. Hij wil dat innovatieve DNA bewaken. Ik koester de hoop dat dat zo blijft, ook nadat hij zich heeft moeten richten op het commerciële gedeelte." Maar hoe belangrijk de goedkeuring van efgartigimod ook is, stellen dat argenx daardoor op eigen houtje de hele biotechsector naar een volgende fase kan brengen, is een brug te ver voor De Kerpel. "Dat suggereert dat wij geen uitgebouwde biotechcluster hebben. Wie zo redeneert, is vergeten waar we tien jaar geleden stonden. Toen hadden we een vijftal biotechbedrijven op de Brusselse beurs, nu achttien. Toen bedroeg de totale marktkapitalisatie 7 à 8 miljard euro, nu 42 miljard. We hebben enorme stappen vooruitgezet, ook in waardecreatie, en in Vlaanderen een enorme inhaalbeweging gemaakt tegenover de Verenigde Staten." "De biotechtrein dendert gewoon verder, met of zonder argenx", voorspelt De Kerpel. "Maar het is wel superbelangrijk dat er follow-ups zijn, dat mensen die het metier geleerd hebben bij argenx, Galapagos, Ablynx en andere, nieuwe bedrijven opstarten en lessen leren van hun voorgangers, zodat ze sneller kunnen gaan en kapitaal aantrekken. Al kun je wel de vraag stellen wie het volgende argenx wordt, want er is hier geen bedrijf dat ertegenaan leunt."