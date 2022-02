Het havenbedrijf Sea-Invest heeft donderdag bevestigd dat verschillende van zijn terminals, in binnen- en buitenland, zijn getroffen door een cyberaanval in de nacht van zondag op maandag. De tak droge bulk heeft zijn activiteiten nooit moeten staken, en ook de afdeling liquide bulk (tankopslag) is sinds woensdagavond weer hersteld. Andere activiteiten zoals container- en fruitbehandeling zouden wel nog hinder ondervinden.

'In de nacht van zondag 30 januari zijn hackers erin geslaagd om het hart van het netwerk van Sea-Invest met ransomware lam te leggen. Het bedrijf schakelde onmiddellijk de gespecialiseerde beveiligingsfirma Secutec in om bijstand te verlenen. (...) Dankzij een sterke beveiligingsstrategie konden we de schade grotendeels beperken', klinkt het donderdag in een persbericht. De aanval werd snel gedetecteerd waardoor het bedrijf de malware kon isoleren, zegt het. Ook werden maatregelen getroffen om te vermijden dat leveranciers en klanten zouden worden getroffen.

Volgens het beveiligingsbedrijf Secutec ging het om 'een krachtige ransomware van een grote hackersgroep'. Bij de aanval werden de back-ups van het havenbedrijf echter niet aangetast, waardoor Secutec over de nodige gegevens beschikt om het netwerk weer op te bouwen met de bestaande componenten. Met een team van veertig IT-experts wordt nu 24 op 24 uur gewerkt om alle divisies zo snel mogelijk weer volledig operationeel te krijgen, zegt Secutec. 'Het doel is in de komende dagen en weken de overige divisies, met name de container- en fruitbehandeling, volledig weer op te starten', klinkt het.

Omdat de cyberaanval internationale vertakkingen vertoont, werd ook de Federal Computer Crime Unit bij het onderzoek betrokken. Volgens Secutec is er geen communicatie geweest met de hackersgroep.

Sea-Invest is een van de grootste terminaloperatoren ter wereld. Het bedrijf biedt onder meer laad- en losdiensten en bulk- en containeropslag aan in 25 havens in acht Europese en Afrikaanse landen. Het is gespecialiseerd in droge en vloeibare bulk, container- en fruitbehandeling en logistiek. In België heeft het vestigingen in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Wereldwijd werken 5.500 mensen voor het bedrijf.

'In de nacht van zondag 30 januari zijn hackers erin geslaagd om het hart van het netwerk van Sea-Invest met ransomware lam te leggen. Het bedrijf schakelde onmiddellijk de gespecialiseerde beveiligingsfirma Secutec in om bijstand te verlenen. (...) Dankzij een sterke beveiligingsstrategie konden we de schade grotendeels beperken', klinkt het donderdag in een persbericht. De aanval werd snel gedetecteerd waardoor het bedrijf de malware kon isoleren, zegt het. Ook werden maatregelen getroffen om te vermijden dat leveranciers en klanten zouden worden getroffen. Volgens het beveiligingsbedrijf Secutec ging het om 'een krachtige ransomware van een grote hackersgroep'. Bij de aanval werden de back-ups van het havenbedrijf echter niet aangetast, waardoor Secutec over de nodige gegevens beschikt om het netwerk weer op te bouwen met de bestaande componenten. Met een team van veertig IT-experts wordt nu 24 op 24 uur gewerkt om alle divisies zo snel mogelijk weer volledig operationeel te krijgen, zegt Secutec. 'Het doel is in de komende dagen en weken de overige divisies, met name de container- en fruitbehandeling, volledig weer op te starten', klinkt het.Omdat de cyberaanval internationale vertakkingen vertoont, werd ook de Federal Computer Crime Unit bij het onderzoek betrokken. Volgens Secutec is er geen communicatie geweest met de hackersgroep. Sea-Invest is een van de grootste terminaloperatoren ter wereld. Het bedrijf biedt onder meer laad- en losdiensten en bulk- en containeropslag aan in 25 havens in acht Europese en Afrikaanse landen. Het is gespecialiseerd in droge en vloeibare bulk, container- en fruitbehandeling en logistiek. In België heeft het vestigingen in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Wereldwijd werken 5.500 mensen voor het bedrijf.