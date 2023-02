WinWinner tankt nieuw kapitaal bij om zijn verdere groei en geografische uitbreiding te financieren.

Het crowdlendingplatform WinWinner kondigt vandaag een kapitaalverhoging aan. "We hebben 1 miljoen euro opgehaald bij bestaande en nieuwe investeerders", zegt CEO en oprichter Matthias Browaeys. "Met het opgehaalde geld willen we ons platform verder professionaliseren en gebruiksvriendelijker maken."

WinWinner is een online platform dat bedrijven die op zoek zijn naar financiering samenbrengt met particuliere investeerders die voor kleinere bedragen in bedrijfskrediet willen investeren. "Er zijn ondertussen meer dan 10.000 investeerders op ons platform actief, dus een extra investering daarin is nodig", zegt de CEO. "Sommige investeerders hebben in tientallen projecten geïnvesteerd. Voor hen willen we een soort dashboardfunctie ontwikkelen waarmee ze het overzicht kunnen bewaren."

Het extra kapitaal voor WinWinner komt van durfkapitaalinvesteerders Jonas Dhaenens, die in eerdere rondes al instapte, en Pieter Casneuf. Matthias Browaeys bracht zelf ook nog eigen kapitaal in.

Naast die investeringen in het platform lonkt het buitenland. "We willen ook stilaan in het buitenland investeringsprojecten aanbieden en buitenlandse investeerders aantrekken. Crowdlending is Nederland bijvoorbeeld 7 keer groter dan bij ons", klinkt het. "We willen ook de vergunning als crowdlendingplatform halen volgens de nieuwe Europese wetgeving die daar eind dit jaar voor gelanceerd wordt. Dat brengt ook wat kosten met zich mee."

Verder heeft het platform zijn groeidoelstellingen duidelijk op het netvlies. "Vorig jaar hebben we voor de projecten op ons platform in totaal 12 miljoen euro opgehaald. Dat willen we verdubbelen in de komende periode", stelt Matthias Browaeys.

De opgehaalde sommen per project zijn ook steeds gegroeid. "Gemiddeld is dat 250.000 euro. Dat willen we ook doen groeien tot 400.000 gemiddeld. Daarmee kunnen we grotere ondernemingen op zoek naar financiering bedienen", legt de CEO uit.

Daarmee is crowdlending zoals bij WinWinner steeds meer een belangrijke aanvulling op de klassieke bankfinanciering. Al zijn de criteria even streng. "Wij krijgen 200 dossiers per maand toegestuurd, waar we er uiteindelijk gemiddeld maar een zestal van selecteren om op het platform te zetten", aldus Browaeys. "Een kredietdossier dat bij ons komt verschilt in niets van dat voor een bank. Ons investeringscomité kijkt ook naar de terugbetalingscapaciteit, het bedrijfsmodel en de financiële plannen van het ingediende project."

Het platform trekt ook een verrassend jong publiek aan. "De gemiddelde leeftijd van de investeerders is 37 jaar. Het gemiddelde bedrag dat zij per project investeren is 1.800 euro", zegt de oprichter.

