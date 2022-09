Cronos Groep en OSOM Finance worden twee nieuwe strategische investeerders bij het Leuvense InvestSuite, dat software maakt waarmee onder meer banken en vermogensbeheerders hun klanten gebruiksvriendelijke digitale tools kunnen aanbieden.

Met de 6 miljoen euro die erbij komt, heeft InvestSuite nu 15 miljoen euro opgehaald. Twee jaar geleden haalde het Leuvense wealthtechbedrijf 2,1 miljoen euro zaaikapitaal op bij het management, de medewerkers, businessangels en de investeringsmaatschappij PMV, nadat het bij zijn oprichting in 2018 al 2 miljoen had getankt. De investeringsmix werd de afgelopen jaren aangevuld via een lening en subsidies.

Met Cronos Groep haalt InvestSuite een grote naam in de Belgische techwereld als investeerder binnen, naast het Estse OSOM Finance, dat gespecialiseerd is in wealthbeheer en al langer klant was van InvestSuite. Ook PMV doet mee met de nieuwe ronde.

In juli werd InvestSuite nog verkozen tot Europese Wealth Tech of the Year op de Fin Tech Awards Europe - fintech is Engels jargon voor start-ups in financiële technologie. De technologie van InvestSuite bestaat uit whitelabel-softwareproducten die banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen onder hun eigen merknaam aan hun klanten aanbieden. InvestSuite helpt banken en vermogensbeheerders zo te digitaliseren op een klantvriendelijke manier. Denk aan een robotadviseur die digitaal advies geeft bij beleggingen of software die bankklanten helpt een goede portefeuille samen te stellen.

Wiskundig genie

CEO en medeoprichter Bart Vanhaeren was vroeger bestuurder van de zakenbank KBC Securities, CEO van Bolero, en hij richtte Bolero Crowdfunding op. Het technologische brein van InvestSuite is de medeoprichter Laurent Sorber. Vanhaeren omschrijft de ingenieur als een "wiskundig genie".

Sinds de kapitaalronde twee jaar geleden groeide InvestSuite van 20 tot 75 mensen, ondanks de moeilijker marktomstandigheden door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De omzet is niet bekend, maar volgens Bart Vanhaeren vervijfvoudigde die in 2021. Vanhaeren zit op dit moment in de Saudische hoofdstad Riyad bij klanten. Het Midden-Oosten - met ook klanten in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten - is een belangrijke markt. Evengoed telt InvestSuite in Europa klanten in eigen land, Turkije en Denemarken, waar Vanhaeren goed ingeburgerd is in de lokale fintechscene.

