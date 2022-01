Crelan wordt dankzij de overname van AXA Bank de vijfde bank van het land. Tegen uiterlijk eind maart 2024 moet de integratie van de twee instellingen afgerond zijn. De grote uitdagingen voor de komende twee jaar zijn de IT-migratie en de rationalisatie van het personeelsbestand en het agentennet.

De top van de coöperatieve bank Crelan hield woensdag een persconferentie om de fusie met AXA Bank België te duiden. De meeste details van de deal waren eind 2021 al bekendgemaakt door de verkoper, de Franse verzekeringsreus AXA. Crelan legt 611 miljoen euro cash op tafel voor de overname van AXA Bank, 71 miljoen euro meer dan twee jaar geleden bij de bekendmaking werd aangekondigd.

Dat bedrag wordt grotendeels gefinancierd door drie grote financiële groepen, die hun producten via het Crelan-netwerk verdelen. Het gaat om AXA (schadeverzekeringen), de Duitse verzekeraar Allianz (levensverzekeringen) en Amundi (beleggingsfondsen), een onderdeel van de groep Crédit Agricole. Samen kopen zij voor 445 miljoen aanvullende kapitaalinstrumenten die Crelan van de regelgevers deels bij zijn eigen vermogen mag tellen.

Daarnaast wil Crelan in de komende drie jaar 220 miljoen euro vers coöperatief kapitaal ophalen, hoofdzakelijk bij de nieuwe klanten afkomstig van AXA Bank. Het coöperatief dividend van 3 procent moet daarbij als lokmiddel dienen. Volgens bestuursvoorzitter Luc Versele staat dit dividend niet ter discussie, ook al zal de bank de komende jaren geconfronteerd worden met een toename van de kosten.

Uitdagingen

De grootste uitdaging in de komende twee jaar wordt de modernisering van de IT-systemen en de migratie van de klantengegevens van AXA Bank naar het IT-platform van Crelan. Daarvoor trekt de bank respectievelijk 50 miljoen en 131 miljoen euro uit. Het totale kostenbudget voor de integratie van de twee instellingen wordt op 230 miljoen euro geschat, zo blijkt uit een recent prospectus van Crelanco, de coöperatie van klanten-aandeelhouders achter Crelan.

Een tweede grote uitdaging wordt de rationalisatie van het personeelsbestand en van het kantorennet. Door de fusie zal de bank 1.455 personeelsleden tellen, maar daar zitten nogal wat dubbele functies tussen. Een personeelsinkrimping lijkt dan ook onvermijdelijk. Crelan-CEO Philippe Voisin zegt dat dit niet voor meteen is: "In een eerste fase gaat een integratie gepaard met meer werkzaamheden. Bovendien is dit een groeiproject: we gaan meer klanten bedienen en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Ik ben ervan overtuigd dat we in eerste instantie alle mensen zullen nodig hebben."

Wat de verwachte inkrimping van het kantorennet betreft, zegt Voisin dat er geen enkele beslissing genomen is over eventuele kantorenfusies of andere ingrepen. Hij wil naar eigen zeggen 'structureel overleg plegen met de sociale partners en de vertegenwoordigers van de zelfstandige bankagenten'. Door de overname stijgt het aantal agentschappen van Crelan van 479 tot 847. Voisin beklemtoont dat de bank wil vasthouden aan zijn distributiemodel van zelfstandige bankagenten.

Klanten

Zolang de integratie niet afgerond is, verandert er voor de klanten niets. De merknamen Crelan en AXA zullen dus wellicht nog twee jaar in het straatbeeld te zien zijn. Als alles goed gaat, moet tegen uiterlijk einde maart 2024 nog enkel het Crelan-logo overblijven.

"Eerst de juridische fusie en de IT-integratie", zegt Voisin, "Tot zolang blijven de banken twee aparte entiteiten. Dat geeft ons tijd om knopen door te hakken over het personeelsbestand, de agentschappen en de drie hoofdzetels (Berchem-Antwerpen, Anderlecht en Gembloux)."

