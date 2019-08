De kans is groot dat Crelan de hand legt op AXA Bank. De Franse verzekeringsgroep AXA heeft woensdag het licht op groen gezet voor de start van exclusieve onderhandelingen met Crelan over de verkoop van haar Belgische bankdochter. Dat schrijft De Tijd donderdag. AXA en Crelan geven geen commentaar.

Met de deal is een overnamebedrag gemoeid van waarschijnlijk minstens 500 miljoen euro. Mogelijk is er ook een distributieakkoord voor verzekeringsproducten aan gekoppeld. Dat verzekert AXA niet alleen van een afzetkanaal via AXA Bank, maar ook via Crelan. Daardoor kunnen de Fransen hun positie als marktleider voor schadeverzekeringen in België verder versterken, ten nadele van rivaal AG Insurance (Ageas). Fidea, onlangs overgenomen door het Zwitserse Baloise, valt daardoor bij Crelan uit de boot.

Op bankvlak verdubbelt Crelan zowat in omvang en wordt het waarschijnlijk groter dan Argenta, het huidige nummer vijf op de markt. Crelan wint zo'n 860.000 klanten en 555 bankkantoren. De fusie tussen beide zal wel leiden tot een afslanking van het netwerk en het personeelsbestand.