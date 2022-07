De Zwitserse bank Credit Suisse gaat zijn topman vervangen. De bank wil ook een nieuw transformatieplan, negen maanden na het vorige. De aankondiging komt er na een nieuw monsterverlies van 1,59 miljard Zwitserse frank (1,6 miljard euro) in het tweede kwartaal.

Ulrich Körner, huidig verantwoordelijke voor asset management, zal vanaf 1 augustus Thomas Gottstein vervangen als CEO. Die laatste vertrekt na twee jaar, getekend door schandalen en verliezen voor Credit Suisse.

Het verlies van 1,59 miljard in het tweede kwartaal was veel groter dan verwacht. In dezelfde periode vorig jaar boekte de Zwitserse bank nog een nettowinst van 253 miljoen frank. Maar in juni stuurde de bank al een waarschuwing uit: de inval in Oekraïne had een zware impact op de financiële markten en dus op de investeringspoot van Credit Suisse. Ook in het derde kwartaal zouden de moeilijke marktomstandigheden nog aanslepen, klinkt het woensdag.

De nieuwe topman moet ook een nieuwe strategie uitteken, waarbij fors gesnoeid zou worden in de kosten. De jongste drie kwartalen liepen de verliezen bij Credit Suisse op tot bijna 4 miljard Zwitserse frank

