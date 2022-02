Gelekte data van een van 's werelds grootste particuliere banken, Credit Suisse, hebben de rekeningen blootgelegd van klanten die betrokken zouden zijn geweest bij marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden.

Dat schrijven The New York Times en The Guardian, die beschikken over de gelekte gegevens.

De gegevens hebben betrekking op rekeningen die open waren van de jaren '40 tot ver in de jaren 2010, maar betreffen niet de huidige activiteiten van de bank. Het lek geeft inzage in rekeningen van zo'n 18.000 Credit Suisse-klanten over de hele wereld. Op die rekeningen stond in totaal meer dan 100 miljard Zwitserse franc (ongeveer 96 miljard euro).

Mensenhandel, corruptie en moord

Volgens de kranten die berichten over de zaak wijzen de gelekte gegevens op een wijdverbreid gebrek aan zorgvuldigheid bij het natrekken van cliënten door Credit Suisse, ondanks herhaalde toezeggingen gedurende tientallen jaren om dubieuze klanten en illegale fondsen te verwijderen. Het gaat onder meer om een mensenhandelaar in de Filipijnen, een beursbestuurder in Hongkong die is veroordeeld wegens omkoping, een miljardair die opdracht gaf tot de moord op zijn Libanese vriendin en leidinggevenden die het staatsoliebedrijf van Venezuela plunderden. Ook corrupte politici uit onder meer Egypte en Oekraïne bankierden bij Credit Suisse.

'Tendentieuze interpretaties'

Kort nadat de eerste berichten in de media waren gepubliceerd, verklaarde Credit Suisse dat het 'de beschuldigingen en insinuaties over de vermeende zakelijke praktijken van de bank ten stelligste verwerpt. Volgens de bank zijn de berichten gebaseerd op 'gedeeltelijke, onnauwkeurige of selectieve informatie die uit de context is gehaald, wat resulteert in tendentieuze interpretaties van het gedrag van de bank'.

