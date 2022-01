De voorzitter van de Zwitserse grootbank Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, stapt op na het overtreden van de quarantaineregels. Hij wordt vervangen door Axel Lehmann.

De bankier reisde in november van Groot-Brittannië naar Zürich, en diende in feite tien dagen in quarantaine te gaan. Maar Horta-Osorio hield zich niet aan die regels en vertrok al na drie dagen opnieuw met een privéjet.

Hij zet nu een stap opzij na amper acht maanden aan het hoofd te hebben gestaan van de bank. In een mededeling verontschuldigt hij zich voor zijn daden.

Horta-Osorio wordt vervangen door de Zwitser Axel Lehmann.

