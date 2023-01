Als de fraude bij de overname van voetbalclub RSC Anderlecht wordt bevestigd, dan zal Marc Coucke 'vanzelfsprekend' een schadevergoeding eisen. Dat zegt hij in een reactie op het nieuws dat het parket elf mensen en drie vennootschappen voor de rechter wil brengen.

Mogelijk zal Coucke, die met zijn investeringvehikel Alychlo in Anderlecht investeerde, zich burgerlijke partij stellen. 'Als ik lees in de pers dat er bekentenissen zijn, moeten we proberen inzage te krijgen in het dossier', zegt hij.

Volgens de krant De Tijd zou oud-topman van Anderlecht Herman Van Holsbeeck fraude bij de verkoop hebben toegegeven aan de politie.

Coucke benadrukt dat voor hem iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, maar hij is wel overtuigd dat een schadevergoeding eisen op zijn plaats zou zijn als "onfrisse praktijken" rond de overname worden bevestigd. 'Met spijt, want we hadden liever een propere overname gehad.'

Coucke wil de huidige malaise bij RSC Anderlecht - de recordkampioen staat momenteel pas elfde - overigens niet koppelen aan de perikelen rond de overname. 'Het ene heeft niets met het andere te maken. We willen ons daar niet achter verbergen. Deze club en de supporters verdienen beter', zegt hij.

Mogelijk zal Coucke, die met zijn investeringvehikel Alychlo in Anderlecht investeerde, zich burgerlijke partij stellen. 'Als ik lees in de pers dat er bekentenissen zijn, moeten we proberen inzage te krijgen in het dossier', zegt hij. Volgens de krant De Tijd zou oud-topman van Anderlecht Herman Van Holsbeeck fraude bij de verkoop hebben toegegeven aan de politie. Coucke benadrukt dat voor hem iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, maar hij is wel overtuigd dat een schadevergoeding eisen op zijn plaats zou zijn als "onfrisse praktijken" rond de overname worden bevestigd. 'Met spijt, want we hadden liever een propere overname gehad.' Coucke wil de huidige malaise bij RSC Anderlecht - de recordkampioen staat momenteel pas elfde - overigens niet koppelen aan de perikelen rond de overname. 'Het ene heeft niets met het andere te maken. We willen ons daar niet achter verbergen. Deze club en de supporters verdienen beter', zegt hij.