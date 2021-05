Ondernemer Marc Coucke heeft 3,6 miljoen aandelen in Fagron, de Oost-Vlaamse toeleverancier van apotheken, verkocht.

Coucke verkocht zijn aandelen tegen een koers van 18,10 euro per aandeel, blijkt uit een persbericht van beurshuis Berenberg dat bij de operatie betrokken was. De verkoop levert Coucke dus omgerekend 65 miljoen euro op.

De private plaatsing van 5 procent van het kapitaal van Fagron was woensdagavond al aangekondigd. De plaatsing gebeurde uiteindelijk met een korting op de beurskoers. De operatie zou worden afgerond op 31 mei.

Donderdag ging het aandeel van Fagron ruim 2 procent lager, omstreeks 10 uur noteerde het aan 18,55 euro.

Coucke heeft via zijn investeringsvehikel Alychlo nog steeds 5 procent van Fagron in handen. Hij bevestigde woensdag ook 'een volledig geëngageerde en langetermijnaandeelhouder' te willen blijven.

Coucke verkocht zijn aandelen tegen een koers van 18,10 euro per aandeel, blijkt uit een persbericht van beurshuis Berenberg dat bij de operatie betrokken was. De verkoop levert Coucke dus omgerekend 65 miljoen euro op.De private plaatsing van 5 procent van het kapitaal van Fagron was woensdagavond al aangekondigd. De plaatsing gebeurde uiteindelijk met een korting op de beurskoers. De operatie zou worden afgerond op 31 mei. Donderdag ging het aandeel van Fagron ruim 2 procent lager, omstreeks 10 uur noteerde het aan 18,55 euro. Coucke heeft via zijn investeringsvehikel Alychlo nog steeds 5 procent van Fagron in handen. Hij bevestigde woensdag ook 'een volledig geëngageerde en langetermijnaandeelhouder' te willen blijven.