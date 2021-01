Het Canadese winkelbedrijf Couche-Tard ziet af van een overname van supermarktconcern Carrefour nu de Franse regering haar veto heeft gesteld. Dat meldt het persagentschap Bloomberg vrijdagavond onder aanhaling van bronnen die vertrouwd zijn met het dossier.

De beslissing om de onderhandelingen tussen beide groepen stop te zetten, werd genomen nadat de oprichter van Couche-Tard, Alain Bouchard, naar Parijs was afgereisd om de Franse regering enkele garanties te bieden. Zo engageerde de voedingsgigant uit Quebec zich onder andere om miljarden euro in Carrefour te investeren en gedurende twee jaar geen banen te schrappen.

Hoewel de besprekingen nu dus zijn verbroken, kunnen ze eventueel wel worden hervat indien de Franse regering van standpunt verandert, aldus de door Bloomberg geciteerde anonieme bronnen.

Couche-Tard is een Canadese uitbater van buurtwinkels in Canada, maar ook in de VS en in Europa. De groep bevestigde enkele dagen geleden dat het 'verkennende gesprekken' had opgestart over een 'vriendschappelijke transactie'. De Canadezen waren bereid om een bedrag te bieden van ongeveer 20 euro per aandeel Carrefour, waarmee ze ruim 16,4 miljard euro over hadden voor de Franse supermarktketen.

Vrijdag liet de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire echter weten dat de Franse regering zich 'duidelijk en definitief' tegen de overname van Carrefour door een Canadees winkelbedrijf kantte.

Eerder raakte al bekend dat Parijs vreesde dat een eventuele verkoop de Franse werkgelegenheid en voedselketen zou schaden. Carrefour heeft in Frankrijk ongeveer 105.000 werknemers in dienst. Daarmee is het bedrijf de grootste private werkgever van het land. Mogelijk banenverlies na een inlijving door een buitenlandse partij ligt in Frankrijk erg gevoelig, vooral nu er een grote economische crisis is.

