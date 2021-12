The Big Score koppelt opnieuw grote gevestigde bedrijven aan kleine, innovatieve start-ups. Corporate venturing heet dat. Cumul.io weet hoe dat moet. "Wij maken data waardevol voor onze klanten", zegt CEO Karel Callens.

Als er een kerstmarkt, een wielerwedstrijd of een ander evenement plaatsvindt, kunnen de gemeente, de organisator en de politie de veiligheid en de mobiliteit verbeteren als ze weten hoeveel mensen zich op die locatie bevinden. Daarvoor doen veel gemeenten, maar ook de organisator van de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, een beroep op een c rowdmanagementtool van het telecombedrijf Proximus. Die werkt op basis van geanonimiseerde publieke gegevens. De privacy komt niet in het gedrang. Voor de tool deed Proximus ook een beroep op het Leuvense techbedrijf Cumul.io, een specialist in embedded analytics. "Dat wil zeggen dat je je klanten inzichten in hun software geeft", zegt Karel Callens, de CEO en medeoprichter van Cumul.io. "Er zijn enorm veel toepassingen: voor consumenten, voor bedrijven, in de logistiek of in hr. De eerste kleine stap is data visualiseren. Met de inzichten die dat oplevert, kun je acties triggeren. Zo kan een logistieke speler zijn routes veranderen, of kan hij sneller zijn voorraad aanvullen. De waarde zit niet in de data, het gaat erom die data waardevol te maken voor de klanten. Mensen willen zo zeker mogelijk zijn dat ze de juiste beslissing nemen, en met die data kun je hen die zekerheid geven." Zo'n samenwerking tussen een groot gevestigd bedrijf en een start-up heet corporate venturing, een term die de laatste jaren gemeengoed is geworden. Voor grote bedrijven is het een manier om snel te innoveren. Voor jonge techbedrijven is zo'n contract meer dan de inkomsten van een grote klant met daarbovenop een mooie referentie. Ze krijgen vaak ook toegang tot het klantenbestand van de partner, of het grote bedrijf investeert in zijn kleine partner. Er zijn zo'n twintigtal vormen van corporate venturing, van een gezamenlijk event over een strategisch partnerschap tot een participatie in het kapitaal. The Big Score, dat deze week plaatsvindt in Gent, is een hoogmis van corporate venturing. De organisator, Startups.be/Scale-ups.eu, is de koppelaar van dienst. Als een zakelijke Tinder brengt het gevestigde bedrijven en techbedrijven met elkaar in contact. Grote bedrijven kunnen een uitdaging formuleren voor een probleem dat ze snel willen oplossen. Startups.be/Scale-ups.eu kiest beloftevolle Europese techbedrijven, die tijdens het event hun innovaties komen voorstellen. Op The Big Score is ook nog een derde partij aanwezig: de internationale topinvesteerders, die hopen interessante start-ups te spotten. "Vorig jaar hadden we 25 corporates, dit jaar 35", zegt Charlotte Gréant, de CEO van Startups.be/Scale-ups.be. Door de coronacrisis staan die gevestigde bedrijven meer open voor innovatie met externe partijen. "Ze zoeken niet naar een oplossing bij consultants", zegt Gréant. "Werken met start-ups leidt vaak tot een andere oplossing dan die waar het bedrijf op was uitgekomen, als het zelf een roadmap had uitgetekend." Gréant, die vijf jaar in de Verenigde Staten werkte, ziet hoe Europa zo de Verenigde Staten achternagaat. "Daar is innovatie ingebouwd in de bedrijven. Denk aan Salesforce en Microsoft: die doen niets anders dan innoveren. In Europa en België kwam dat trager op gang. De pandemie heeft die evolutie versneld." Een samenwerking tussen een start-up en een gevestigd bedrijf lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het zeker niet. Die twee werelden zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Zo verloopt de besluitvorming helemaal anders. "Onze grote frustratie in het begin was dat we niet serieus werden genomen. We probeerden ook zo weinig mogelijk de termen 'start-up' en 'scale-up' te gebruiken", herinnert Karel Callens zich. "'Hoe zit het op kantoor, hebben jullie een kickertafel?' vroegen ze dan. Nee, we hebben gewoon een kantoor. Wij komen niet met een skateboard naar kantoor, we zijn een business aan het uitbouwen." Doorgaans begint de samenwerking laagdrempelig, maar ze kan snel uitbreiden. "Na crowdcontrol breiden we langzamerhand onze samenwerking uit naar applicaties zoals het internet der dingen" (via sensoren met het internet verbonden gebruiksvoorwerpen, nvdr), zegt Karel Callens over het partnerschap met Proximus. De grote succesfactor voor een geslaagde samenwerking is snel naar de markt te gaan met het nieuwe product, meent Callens. Het grote bedrijf schakelt de start-up immers in om zijn innovatie te versnellen. "Als een groot bedrijf zoiets zelf moet ontwikkelen, duurt dat al snel een jaar", zegt Callens. "Nu kon Proximus snel naar de markt en kon het een mooi verhaal vertellen, dat ook veel media haalde. Als klein bedrijf kun je alleen maar dromen van zo'n case. Dankzij een getuigenis van een groot bedrijf kun je ook meer grote klanten overtuigen. Onder onze 200 klanten zitten twee Fortune500-bedrijven. Daar zal de samenwerking met Proximus indirect wel een invloed op hebben gehad. Dat helpt ons in de Verenigde Staten enorm vooruit. Elke nieuwe grote klant geeft potentiële klanten meer vertrouwen om te kiezen voor een kleine innovatieve speler." Voor welke soorten uitdagingen hebben grote bedrijven hun kleine innovatieve broertjes en zusjes nodig? "Veel uitdagingen hebben dit jaar te maken met hr-technologie." De bedrijven beseffen volgens Gréant goed dat de juiste mensen vinden en behouden cruciaal is om te kunnen groeien. "Maar het thema dat echt bij iedereen - van AB InBev over Procter&Gamble tot Proximus - terugkomt, is duurzaamheid. Ik vind dat hoopgevend. Ik weet wel dat er nog veel greenwashing is, maar veel bedrijven zijn duidelijk ernstig met duurzaamheid bezig."