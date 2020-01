De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt alle vluchten van en naar het Chinese vasteland tot en met 9 februari vanwege het coronavirus. Vluchten naar Hongkong blijven behouden. Dat maakt Lufthansa woensdag bekend.

De maatschappijen van de groep, Lufthansa, Swiss en Austrian Airlines, 'zullen nog een laatste keer vliegen naar hun respectievelijke bestemmingen in China', aldus de groep, die weliswaar niet verduidelijkt wanneer dat het geval zal zijn. Bedoeling is de crews en passagiers die nog in China zijn, terug te halen.

Uit operationele overwegingen aanvaardt Lufthansa geen boekingen voor China meer tot eind februari.

Lufthansa en de twee dochtermaatschappijen boden wekelijks in totaal 54 vluchten heen en terug naar China aan. Daarnaast zijn er 19 verbindingen tussen Hongkong en Frankfurt, München, Zürich en Wenen.

Woensdag was er aan boord van een toestel van Lufthansa een vermoeden van een besmetting met het coronavirus. In het toestel van vlucht LH780 uit Frankfurt dat landde in Nanjing, zat een man die de Chinese autoriteiten als een risicogeval hadden bestempeld. De Chinees had geen koorts, maar zou gehoest hebben en was twee weken geleden nog in de stad Wuhan, waar de epidemie zou zijn uitgebroken. Het is nog niet bekend of de man ook effectief is besmet.

Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zijn de passagiers die in de drie rijen voor en in de drie rijen achter de man zaten, net als de bemanning van het toestel gecontroleerd door de Chinese autoriteiten. Daarna mochten ze beschikken. De bemanning stapte op het volgende vliegtuig terug naar Frankfurt.

De Duitse autoriteiten zijn verwittigd, aldus Lufthansa. Volgens de maatschappij is er geen reden tot ongerustheid bij de bemanning en de passagiers.

Eerder had de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways de vluchten naar China opgeschort. De Nederlandse maatschappij KLM vliegt vooralsnog gewoon volgens schema naar bestemmingen in China, zo meldde KLM woensdagmiddag.

