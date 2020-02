De luchtvaartmaatschappijen wereldwijd riskeren vier tot vijf miljard dollar te verliezen door het nieuwe coronavirus. Dat meldt de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO in een mededeling.

Volgens de organisatie van de VN hebben zeventig luchtvaartmaatschappijen alle internationale vluchten van en naar China geannuleerd en hebben vijftig anderen hun vluchten verminderd. Gevolg is dat er 80 procent minder capaciteit is voor internationale vluchten van en naar China en Chinese luchtvaartmaatschappijen verliezen 40 procent van hun capaciteit, klinkt het.

Uit voorspellingen van de maatschappijen blijkt dat ze in het eerste trimester van 2020 'een daling van 39 tot 41 procent van de passagierscapaciteit' verwachten, wat neerkomt op een daling van 16,4 tot 19,6 miljoen passagiers. 'Voor de epidemie waren de luchtvaartmaatschappijen van plan om in het eerste trimester van 2020 hun capaciteit met 9 procent op te trekken in vergelijking met dezelfde periode in 2019 voor internationale verbindingen van en naar China', aldus de ICAO.

De organisatie schat dat Japan 1,29 miljard dollar aan inkomsten uit toerisme zou kunnen verliezen en Thailand 1,15 miljard dollar. Ze voorspelt dat de gevolgen van de epidemie groter zullen zijn dan de gevolgen van de SARS-epidemie.

In China zijn verschillende steden afgesloten en het land verbiedt zijn inwoners om op georganiseerde reizen te gaan, zowel in China zelf als in het buitenland. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten raden reizen naar China af.

