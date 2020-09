In de lijst van de 400 rijkste Amerikanen, opgesteld door het tijdschrift Forbes, zijn dinsdag achttien nieuwe namen verschenen. En sommigen danken dat aan de coronacrisis.

Jeff Bezos, wiens webwinkel Amazon de voorbije maanden ook de wind in de zeilen had, blijft met voorsprong de rijkste. Bij de nieuwkomers is er onder anderen Eric Yuan, de topman van Zoom. De software voor online vergaderingen werd heel populair onder telewerkers tijdens de coronacrisis. Het aandeel steeg meer dan 400 procent op Wall Street sinds begin dit jaar. Yuan en zijn gezin hebben volgens Forbes een vermogen van 11 miljard dollar.

Nog nieuw in de lijst is Alice Schwartz (2,2 miljard dollar), een dame van in de negentig die bijna zeventig jaar geleden mee Bio-Rad Laboratories oprichtte. Het biotechbedrijf, dat onder meer coronatests produceert, kent sinds het begin van de coronapandemie een sterke groei. Een andere nieuwe naam is die van Nikola-topman Trevor Milton (3,3 miljard dollar). De start-up kondigde dinsdag nog een samenwerking aan met het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM), onder meer om de volledig elektrische pick-uptruck Nikola Badger te maken.

De lijst van rijkste Amerikanen wordt voor het derde jaar op rij aangevoerd door Amazon-baas Jeff Bezos, met een geschat vermogen van 179 miljard dollar. Ook Amazon kon profiteren van coronamaatregelen als winkelsluitingen, waardoor veel mensen online producten bestelden. Een jaar geleden werd het fortuin van Bezos geschat op 114 miljard dollar. Op ruime afstand van Bezos volgen Microsoft-medeoprichter Bill Gates (111 miljard dollar) en Facebook-topman Mark Zuckerberg (85 miljard dollar).

Ondanks de coronacrisis en de economische crisis in de Verenigde Staten, is het fortuin van de 400 rijkste Amerikanen verder toegenomen. Forbes raamt dat op in totaal 3.200 miljard dollar, 8 procent meer dan een jaar geleden. Om de lijst te halen, is een vermogen van minstens 2,1 miljard dollar nodig.

