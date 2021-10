Pfizer en BioNTech hebben met hun vaccin tegen covid-19 de prestigieuze Galenusprijs voor meest innovatief geneesmiddel van 2020 gewonnen.

De Galenusprijs wordt georganiseerd door Artsenkrant. Een jury met farmacologen van alle Belgische universiteiten selecteerde de winnaar uit veertien geneesmiddelen.

Comirnaty (de merknaam voor het Pfizer/BioNTech-vaccin) was het eerste vaccin op basis van mRNA-technologie dat werd goedgekeurd en op de markt kwam. Het werd in minder dan een jaar ontwikkeld door voort te bouwen op pionierswerk in het voorbije decennium.

"Met het vaccin tegen covid-19 heeft Pfizer/BioNTech een ware gamechanger in huis", zegt Geert Verrijken, de hoofdredacteur van Artsenkrant. "De pandemie was een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis, maar 'big farma' bewees zijn meerwaarde."

De Galenusprijs voor een innovatief medisch hulpmiddel dat tot een betere behandeling kan leiden, ging naar Granulox van het Zweedse bedrijf Mölnycke. Granulox is een spray die wordt gebruikt bij moeilijk te genezen complexe wonden. Bij de genezing is zuurstof een vitale factor. Granulox vergemakkelijkt de diffusie ervan in het wondbed.

De Galenusprijs voor farmacologie was voor Mireille Alhouayek van het Louvain Drug Research Institute (UCLouvain). Haar bekroond onderzoek benadrukt het belang van het zogenaamde endocannabinoïde systeem als signaalgever van ontstekingen in ons lichaam.

