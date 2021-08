Biotechnologiebedrijf BioNTech verwacht dat het door hen ontwikkelde coronavaccin in samenwerking met partner Pfizer dit jaar goed zal zijn voor 15,9 miljard euro omzet. Daarmee is het Duitse bedrijf veel positiever dan de 12,4 miljard euro aan opbrengsten waar eerder rekening mee werd gehouden.

BioNTech en Pfizer ondertekenden onlangs contracten om dit jaar ongeveer 2,2 miljard doses van het vaccin, waarvoor twee prikken nodig zijn, te leveren. Volgend jaar en de komende jaren gaat het om zeker 1 miljard doses per jaar. De partners verwachten volgend jaar de capaciteit te hebben om 4 miljard doses van het vaccin te maken, aldus BioNTech.

Het coronavaccin is hard op weg het bestverkopende medicijn aller tijden te worden. Pfizer gaf eerder aan dit jaar 33,5 miljard dollar (28,8 miljard euro) aan opbrengsten te verwachten. Dat geld wordt verdeeld tussen de partners. BioNTech heeft daarnaast nog wat inkomsten uit directe verkoop. De meevaller heeft de Duitse onderneming voldoende geld gegeven voor de verdere ontwikkeling van nieuwe vaccins.

Ook voor kankervaccins

De levering van het coronavaccin wordt ondertussen uitgebreid naar meer dan honderd landen en regio's, zei BioNTech-topman Ugur Sahin in een verklaring bij het halfjaarrapport. BioNTech gaf verder aan de technologie achter het coronavaccin, mRNA, ook toe te willen passen voor kankervaccins. Klinische tests naar experimentele kankertherapieën zijn al gestart. In de komende jaren worden mogelijk meer producten op basis van mRNA geïntroduceerd.

Wereldwijd zijn er nog heel veel landen waar grote delen van de bevolking nog niet zijn gevaccineerd. Daarnaast kunnen de verkopen van het vaccin een impuls krijgen vanwege de potentiële behoefte aan zogeheten boostershots bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd.

