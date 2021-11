De coronapandemie heeft onze carrièreverwachtingen veranderd. Dat concludeert het rekruteringskantoor Michael Page uit een enquête bij 700 kandidaat-werknemers.

Acht op de tien werknemers hebben hun carrièreplannen bijgesteld door de coronapandemie. Ze hechten bij het zoeken naar een nieuwe werkgever vooral belang aan flexibiliteit, een goede work-lifebalans, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een inclusieve managementcultuur. Dat blijkt uit een enquête van het rekruteringskantoor Michael Page bij 700 kandidaat-werknemers.

Volgens Frederick D'Hauw, hoofd van Michael Page Antwerpen, is die evolutie een gevolg van het telewerk, waarvan de voorbije achttien maanden nagenoeg iedereen kon proeven. "Mensen hebben ontdekt dat thuiswerken veel voordelen biedt voor hun work-lifebalans", zegt hij. "Werkgevers die in een krappe arbeidsmarkt goede mensen zoeken, moeten beseffen dat bedienden inhoudelijk andere verwachtingen hebben gekregen. Ze verlangen flexibiliteit."

Concreet willen drie op de vier respondenten ook na de coronacrisis gedeeltelijk thuis werken. Flexibele werkuren zijn bovendien voor 61 procent een beslissende factor in hun keuze voor een nieuwe baan.

Hybride werkvormen die kantoordagen en thuiswerk combineren, hebben volgens D'Hauw grote voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. "Wanneer werknemers autonomie krijgen over waar en wanneer ze werken, zijn ze doorgaans productiever", zegt hij. "Dat geeft een grotere jobtevredenheid en versterkt het vertrouwen tussen de werknemer en de werkgever."

Naast de vrijheid om een goede work-lifebalans te bewaren, verlangen werknemers na anderhalf jaar pandemie ook dat hun werkgever aandacht heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling. Een kleine 60 procent van de werknemers zegt in een volgende baan meer op persoonlijke ontwikkeling te willen focussen, terwijl 85 procent onvoldoende opleidingsmogelijkheden zelfs beschouwt als een factor een een jobaanbod te weigeren.

De bedrijfscultuur blijkt ook belangrijker dan voorheen. Tijdens de pandemie voelde een op de drie werknemers de verbondenheid en de betrokkenheid met de werkvloer verwateren. Ondernemingen zetten daarom het best in op een duidelijke bedrijfscultuur. "De samenleving is erg waardegericht", weet Frederick D'Hauw. "Ecologie en gendergelijkheid zijn voor moderne werknemers bijvoorbeeld belangrijke parameters. Zulke waarden worden makkelijker tastbaar in de informele momenten aan het koffie-apparaat. Daarom doen werkgevers er goed aan manieren te zoeken om hun waarden ook te verduidelijken in een klimaat van digitalisering en telewerk."

