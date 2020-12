Dit jaar krijgt 18 procent meer bedienden een bonus op de rekening gestort dan in 2019, blijkt uit cijfers van Acerta op basis van de gegevens van 40.000 werkgevers in de privésector.

Bonussen die in 2020 worden uitgekeerd, zijn dan ook vooral gebaseerd op de bedrijfsprestaties van 2019, wat een sterk jaar was. In 2021 zal de coronarisis vermoedelijk wél een impact hebben op de bonussen.

Kwart van bedienden

Een kwart van de bedienden (25,2 procent) uit de profitsector krijgt in 2020 een bonus op de rekening gestort. In 2019 ging het nog om 21,3 procent (+18 procent).

Het gemiddelde bedrag van de bonus steeg van 2.966,13 euro in 2019, naar 5.019,51 euro in 2020. Dat is een toename van gemiddeld 69 procent.

De populairste bonus is en blijft de niet-recurrente bonus, een collectieve bonus die afhangt van de vooraf bepaalde ondermeningsdoelstellingen. Zo'n 14,6 procent van de bedienden kreeg zo'n bonus in 2020.

'Logisch'

Acerta wijst er dus op dat een groot deel van de in 2020 uitbetaalde bonussen refereert aan 2019 en de doelen die voor dat jaar zijn vooropgesteld.

'Aangezien 2019 een voorspoedig economisch jaar was en de arbeidskrapte zich in heel wat sectoren liet voelen, is het ook logisch dat het gemiddeld bedrag van de bonussen gestegen is', zegt Annelies Baelus van Acerta. 'Daarnaast zien we dat bedrijven afstappen van een klassiek loonbeleid en nu het vast loon gaan aanvullen met een variabel loon - vaak in de vorm van een bonus -, dat meestal ook gekoppeld is aan de resultaten.'

2021

Om straks het volledige effect te kennen van corona op de bonussen, zullen we moeten wachten op de cijfers van het eerste en het tweede kwartaal van 2021, stelt Acerta. 'Vooral de collectieve bonussen die gekoppeld zijn aan de winst of omzetstijging in het bedrijf, zullen volgend jaar bij veel ondernemingen lager of onbestaande zijn', zegt Baelus.

'Er zijn ook wel bonussen die toegekend worden op basis van andere soorten verwezenlijkingen in het bedrijf. Bijvoorbeeld bepaalde bedrijven streven naar een daling van het aantal arbeidsongevallen, en daar wordt een bonus aan gekoppeld. Die zullen wel nog uitgekeerd worden, als de onderneming die doelstelling haalt tenminste.'

