De totale impact van de coronapandemie op de boekhouding van De Lijn vorig jaar bedroeg uiteindelijk 67,3 miljoen euro. Dankzij extra steun van de Vlaamse overheid kon de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij het boekjaar toch zonder verlies afsluiten. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van De Lijn.

Corona had op verschillende manieren een impact op De Lijn. Er waren enerzijds hogere kosten omdat er folies werden geïnstalleerd in de voertuigen, en omdat ze vaker gepoetst werden. Maar anderzijds daalden er ook uitgaven, bijvoorbeeld omdat het aanbod tijdens de eerste coronagolf werd beperkt of omdat er werd gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid.

De grootste impact was er echter op de ontvangsten, omdat De Lijn minder reizigers vervoerde. Die daalden met een derde (of bijna 70 miljoen euro) tot 129 miljoen euro. Desondanks boekte De Lijn een licht hogere omzet (1,07 miljard euro) dan in 2019. De lagere ontvangsten werden gecompenseerd door een hogere toelage. De Vlaamse overheid stak de maatschappij onder andere 65,5 miljoen euro coronasteun toe. De Lijn kon zo het jaar in evenwicht afsluiten (met een winst van 22.000 euro, tegen 78.000 euro in 2019.

'We hebben de rug gerecht in 2020', zo herhaalde directeur-generaal Ann Schoubs tijdens een online persconferentie de woorden die haar voorganger Roger Kesteloot begin dit jaar al eens uitsprak. De Lijn had vooral een erg moeilijk 2019 achter de rug, maar in 2020 kon het tekort aan chauffeurs en technici worden weggewerkt, verminderde het aantal afgeschafte ritten en werd de reisinformatie verbeterd.

Dat werd in december 'beloond', ondanks een 'gematigd negatief' rapport bij vergelijking met openbaarvervoermaatschappijen in andere landen (de zogenoemde benchmark), met de beslissing van de Vlaamse regering om De Lijn nog eens tien jaar aan te duiden als 'interne operator'. De Lijn behoudt zo de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen.

De Lijn sloot het jaar af met 8.018 medewerkers, ruim 2.300 bussen en zowat 400 trams. Onder meer de trambus maakte zijn intrede in de vloot, net als de nieuwe kusttram. Alle diensten samen (ook de exploitanten) legden ruim 186 miljoen kilometer af.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor De Lijn de komende jaren is de vergroening van de vloot door over te schakelen op elektrische bussen. Schoubs herhaalde dat het niet haalbaar is om tegen 2025 volledig emissievrij te rijden in de stadskernen. 'We willen een zo hoog mogelijk percentage aan emissievrij rijden hebben in 2025 in de steden, maar dat zal geen 100 procent zijn', aldus de directeur-generaal. De doelstelling om tegen 2035 volledig emissievrij te rijden in Vlaanderen blijft wel overeind.

Een eerste belangrijke stap is de bestelling van een eerste golf van 200 e-bussen. 'We zijn bezig om het bestek zo vlug mogelijk op de markt te zetten', aldus Schoubs. 'Hopelijk kunnen we tegen eind dit jaar de bestellingen plaatsen voor de eerste bussen.' De eerste lading elektrische bussen zal bestemd zijn voor de stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen.

De raad van bestuur van De Lijn zou mogelijk volgende week de knoop doorhakken over het bestek, zo zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eerder. Ook de mobiliteitscentrale passeerde de revue. Dat is een soort overkoepelende taxicentrale voor Vlaanderen, ter vervanging van de belbussen, waar mensen die het reguliere openbaar vervoer niet kunnen gebruiken, een taxi, buurtbus, deelauto ... zullen kunnen reserveren. Ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vallen eronder.

De Lijn besliste eerder om niet deel te nemen aan de aanbesteding, maar de gunning werd onlangs geschorst door de Raad van State. Dat verandert niet zoveel aan het standpunt van De Lijn, zei voorzitter Marc Descheemaecker daarover. 'We hadden beslist om niet deel te nemen omdat we de hele procedure te risicovol vinden voor De Lijn', aldus Descheemaecker. 'Die positie wordt nog niet gewijzigd, tenzij er nieuwe feiten zouden komen. Mocht men kiezen voor een volledig andere benadering, dan zullen we de situatie herevalueren', klinkt het.

Corona had op verschillende manieren een impact op De Lijn. Er waren enerzijds hogere kosten omdat er folies werden geïnstalleerd in de voertuigen, en omdat ze vaker gepoetst werden. Maar anderzijds daalden er ook uitgaven, bijvoorbeeld omdat het aanbod tijdens de eerste coronagolf werd beperkt of omdat er werd gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid. De grootste impact was er echter op de ontvangsten, omdat De Lijn minder reizigers vervoerde. Die daalden met een derde (of bijna 70 miljoen euro) tot 129 miljoen euro. Desondanks boekte De Lijn een licht hogere omzet (1,07 miljard euro) dan in 2019. De lagere ontvangsten werden gecompenseerd door een hogere toelage. De Vlaamse overheid stak de maatschappij onder andere 65,5 miljoen euro coronasteun toe. De Lijn kon zo het jaar in evenwicht afsluiten (met een winst van 22.000 euro, tegen 78.000 euro in 2019.'We hebben de rug gerecht in 2020', zo herhaalde directeur-generaal Ann Schoubs tijdens een online persconferentie de woorden die haar voorganger Roger Kesteloot begin dit jaar al eens uitsprak. De Lijn had vooral een erg moeilijk 2019 achter de rug, maar in 2020 kon het tekort aan chauffeurs en technici worden weggewerkt, verminderde het aantal afgeschafte ritten en werd de reisinformatie verbeterd. Dat werd in december 'beloond', ondanks een 'gematigd negatief' rapport bij vergelijking met openbaarvervoermaatschappijen in andere landen (de zogenoemde benchmark), met de beslissing van de Vlaamse regering om De Lijn nog eens tien jaar aan te duiden als 'interne operator'. De Lijn behoudt zo de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen.De Lijn sloot het jaar af met 8.018 medewerkers, ruim 2.300 bussen en zowat 400 trams. Onder meer de trambus maakte zijn intrede in de vloot, net als de nieuwe kusttram. Alle diensten samen (ook de exploitanten) legden ruim 186 miljoen kilometer af. Een van de grootste uitdagingen voor De Lijn de komende jaren is de vergroening van de vloot door over te schakelen op elektrische bussen. Schoubs herhaalde dat het niet haalbaar is om tegen 2025 volledig emissievrij te rijden in de stadskernen. 'We willen een zo hoog mogelijk percentage aan emissievrij rijden hebben in 2025 in de steden, maar dat zal geen 100 procent zijn', aldus de directeur-generaal. De doelstelling om tegen 2035 volledig emissievrij te rijden in Vlaanderen blijft wel overeind. Een eerste belangrijke stap is de bestelling van een eerste golf van 200 e-bussen. 'We zijn bezig om het bestek zo vlug mogelijk op de markt te zetten', aldus Schoubs. 'Hopelijk kunnen we tegen eind dit jaar de bestellingen plaatsen voor de eerste bussen.' De eerste lading elektrische bussen zal bestemd zijn voor de stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen.De raad van bestuur van De Lijn zou mogelijk volgende week de knoop doorhakken over het bestek, zo zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eerder. Ook de mobiliteitscentrale passeerde de revue. Dat is een soort overkoepelende taxicentrale voor Vlaanderen, ter vervanging van de belbussen, waar mensen die het reguliere openbaar vervoer niet kunnen gebruiken, een taxi, buurtbus, deelauto ... zullen kunnen reserveren. Ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vallen eronder. De Lijn besliste eerder om niet deel te nemen aan de aanbesteding, maar de gunning werd onlangs geschorst door de Raad van State. Dat verandert niet zoveel aan het standpunt van De Lijn, zei voorzitter Marc Descheemaecker daarover. 'We hadden beslist om niet deel te nemen omdat we de hele procedure te risicovol vinden voor De Lijn', aldus Descheemaecker. 'Die positie wordt nog niet gewijzigd, tenzij er nieuwe feiten zouden komen. Mocht men kiezen voor een volledig andere benadering, dan zullen we de situatie herevalueren', klinkt het.