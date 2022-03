De coöperatieve bank NewB wil dit jaar 35 miljoen euro vers kapitaal ophalen bij institutionele investeerders. Dat moet de bank voldoende sterke kapitaalbuffers opleveren om investeringskredieten te verstrekken aan duurzame projecten.

NewB opende vandaag een pop-upkantoor in Gent. Bij die gelegenheid raakte bekend dat de coöperatieve bank op zoek gaat naar enkele tientallen miljoenen euro's vers kapitaal. Er zou gemikt worden op 35 miljoen euro, maar CEO Thierry Smets wil dat bedrag niet bevestigen: "We zijn daarover nog in gesprek met de Nationale Bank van België."

Het vers kapitaal is nodig omdat NewB dit jaar wil starten met het toekennen van kredieten aan instellingen en organisaties. "Tot hiertoe commercialiseerden we vooral groene kredieten voor particulieren", legt Smets uit. "Onze doelstelling is om vanaf dit jaar duurzame projecten, bijvoorbeeld in de sociale economie en in de energietransitie, te financieren. Daartoe moeten we als bank voldoende grote kapitaalbuffers hebben."

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

NewB wil de nieuwe middelen zoeken bij institutionele investeerders en niet bij het grote publiek, zegt Smets. In 2019 haalde NewB al eens 35 miljoen euro kapitaal op, geruggensteund door een brede campagne bij particulieren en middenveldorganisaties. Zo'n campagne komt er deze keer niet.

"We gaan aankloppen bij publieke instanties, zoals het Brussels en Waalse Gewest, die al aandeelhouder zijn. Maar we denken ook andere institutionele investeerders te kunnen warm maken voor ons project", aldus Smets. Volgens de meest recente cijfers is het kapitaal van NewB momenteel in handen van 116.000 individuele coöperanten, 351 middenveldorganisaties en 11 institutionele investeerders.

Smets beklemtoont dat de 35 miljoen euro die NewB in 2019 ophaalde nog niet opgebrand is: "Dat geld was nodig om de bank op te starten. We hebben fors geïnvesteerd in operationele platformen en mensen. Daardoor biedt NewB vandaag een bankkaart, bankrekeningen, een duurzaam beleggingsfonds (NewB Invest), verzekeringen en kredieten aan. Een deel van het kapitaal dat we dit jaar willen aantrekken zal tevens gebruikt worden voor de uitbouw van onze systemen en teams."

Vorige week maakte NewB bekend dat de bank voor het eerst een kredietlijn toekende, met name aan de coöperatie Les Tournières uit Luik. Dat gebeurde in partnership met twee andere financiers, W.Alter en F'in Common, die allebei ook aandeelhouder zijn van NewB. Samen openen ze een kredietlijn van 1,3 miljoen euro die Les Tournières kan benutten. De Luikse coöperatie wil huisvesting bieden aan de meest kwetsbaren uit de samenleving en bezit zo'n vijftien woningen in de stad.

