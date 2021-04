Het contract van de Belgische baggeraar Jan De Nul, die in Argentinië de Paraná-rivier uitbaggert, zal worden verlengd met drie maanden tot een jaar. Dat bevestigen bronnen bij de Argentijnse regering.

Jan De Nul heeft nog een contract tot 30 april 2021. De Aalsters-Luxemburgse baggeraar is al een kwarteeuw aanwezig in het Zuid-Amerikaanse land, nadat hij in 1995 het monstercontract had binnengehaald om samen met de Argentijnse partner Emepa de Paraná-rivier en de Río de la Plata uit te baggeren. Via die waterweg, die vanaf de stad Santa Fé tot aan de oceaan meer dan 700 kilometer beslaat, vertrekt meer dan 75 procent van de Argentijnse export.

Argentinië moet het vooral hebben van de agro-export en is na de Verenigde Staten en Brazilië de derde grootste exporteur ter wereld van maïs en sojabonen. Jan De Nul baggert in Argentinië met een tolschema waarbij de agro-exporteurs, zoals Cargill en Dreyfus, tolgeld betalen per ton. De graanbusiness in Argentinië is tevreden met het werk van Jan De Nul, bleek uit de recente verklaring van de voorzitter van de graanbeurs van de stad Rosario, Daniel Nasini. Hij vroeg aan de regering dat de baggerconcessie bij een verlenging zou worden toegekend aan "een bedrijf met ervaring" die "een grotere diepgang zou kunnen garanderen" en dat men zou moeten behouden "wat tot nu toe gewerkt heeft".Nasini had het duidelijk over Jan De Nul, die de vaargeul van de Parana-rivier de voorbije jaren verdiept en onderhouden heeft. De Argentijnse regering van president Alberto Fernandez en diens machtige vicepresident Cristina Kirchner, had nochtans eerder aangegeven dat ze er aan dacht het baggeren te nationaliseren. Van dat plan is ze snel afgestapt omdat de staatskas leeg is en Argentinië ook niet over de technologie en moderne baggerschepen beschikt. Daarnaast was er nog een politiek probleem. In 2018 raakte bekend dat het consortium Hidrovia, van Jan De Nul en de lokale partner Emepa, zo'n 600.000 dollar smeergeld had betaald aan de regering van Cristina Kirchner (2007-2015) om in 2010 een automatische verlenging van het baggercontract te bekomen, tot april 2021. Dat contract was al eens automatisch verlengd in 2005, onder Kirchners voorganger en echtgenoot Nestor Kirchner. De huidige regering van Fernandez-Kirchner wil nu transparant zijn en een openbare aanbesteding organiseren voor het nieuwe baggercontract.Naast Jan De Nul en de Belgische concurrent DEME hebben ook de Nederlanders Van Oord en Boskalis net als de Chinezen van Shanghai Dredging interesse getoond. De inzet is zo hoog dat het ministerie van Transport onder Mario Meoni een akkoord heeft gesloten met de OESO om de nieuwe aanbesteding in goede banen te leiden. Maar tien dagen voor het vervallen van het Hidrovia-contract is nog niet eens een begin gemaakt met de voorwaarden van de aanbesteding. De lokale minister van Transport van de provincie Santa Fé, Daniel Costamagna, had het gisteren over een noodzakelijke "verlenging van het contract met één jaar", terwijl andere bronnen het over een kortere periode hebben, van drie tot zes maanden. Volgens ingewijden zou een degelijke aanbesteding minstens acht maanden in beslag nemen omdat het dossier ook milieustudies inhoudt. De Paraná zou moeten worden verdiept tot aan de noordelijke stad Santa Fé voor schepen van de laatste generatie, en bepaalde bochten in de rivier moeten worden afgesneden. Voor Argentinië is de waterweg cruciaal, zeker dit jaar na de recordoogst die naar verluidt 36 miljard dollar in het laatje brengt. Voor Jan De Nul gaat het over een operatie waarvoor zo'n 200 miljoen tot 300 miljoen dollar per jaar wordt gefactureerd.