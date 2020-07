Het herstel van het consumentenvertrouwen dat na de historische klap van april was ingezet, heeft zich in juli niet kunnen doorzetten. Het vertrouwen van de consument ging weer lichtjes omlaag, zo blijkt maandag uit de consumentenenquête van de Nationale Bank.

In april stortte het consumentenvertrouwen als gevolg van de coronacrisis volledig in. De indicator zakte naar -26, tegen -6 in maart. Het was de grootste daling ooit van het vertrouwen van de gezinnen en de indicator kwam dicht bij het historische dieptepunt uit 1985 (-28).

In mei en juni werd een herstel ingezet, waarbij de indicator verbeterde tot -19 in juni. Maar in juli stokte het herstel: het consumentenvertrouwen zakte naar -20. 'Vooral de verwachtingen van de consumenten voor de algemene economische situatie in België zijn pessimistischer dan vorige maand', aldus de Nationale Bank.

In april stortte het consumentenvertrouwen als gevolg van de coronacrisis volledig in. De indicator zakte naar -26, tegen -6 in maart. Het was de grootste daling ooit van het vertrouwen van de gezinnen en de indicator kwam dicht bij het historische dieptepunt uit 1985 (-28). In mei en juni werd een herstel ingezet, waarbij de indicator verbeterde tot -19 in juni. Maar in juli stokte het herstel: het consumentenvertrouwen zakte naar -20. 'Vooral de verwachtingen van de consumenten voor de algemene economische situatie in België zijn pessimistischer dan vorige maand', aldus de Nationale Bank.