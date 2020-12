House of HR, de koepel boven Accent Jobs en een rist andere uitzend- en outsourcingbedrijven, onderzoekt zijn toekomstopties. Maar pas na de coronacrisis wordt de knoop doorgehakt, zegt medeoprichter Conny Vandendriessche.

Conny Vandendriessche legde mee de fundamenten van House of HR, toen zij een kwarteeuw geleden samen met Philip Cracco Accent opstartte. Nu bestaat House of HR uit 589 kantoren in Europa, 37 uitzendmerken en 3300 werknemers. Vorig jaar draaide de groep 1,8 miljard euro omzet. Vandendriessche heeft een belang van bijna 30 procent. De meerderheid is in handen van het Franse durfkapitaalfonds Naxicap, dat House of HR vorig jaar wilde verkopen. De prijs werd toen op 1,2 à 2 miljard euro geraamd. Er waren kandidaat-kopers, maar de timing was niet goed. In plaats van die verkoop koos de groep voor een herfinanciering. Maar uitstel is geen afstel, want een gehele of gedeeltelijke exit komt er hoe dan ook, stelt Vandendriessche, die haar operationele rol bij House of HR/Accent Jobs in 2013 opgaf om zich te concentreren op andere initiatieven. Zo richtte ze Stella P op, een rekruteringskantoor dat bestuurders zoekt voor kmo's. Ze is ook medeoprichter van We are Jane, dat investeert in door vrouwen opgerichte bedrijven.

Ze is ook medeoprichter van We are Jane, dat investeert in door vrouwen opgerichte bedrijven. CONNY VANDENDRIESSCHE. "Alle opties liggen op tafel, ook een beursgang. Maar het is ook perfect mogelijk dat we een extra investeerder aantrekken of een private-equitypartij vinden die ons wel kan betalen. Maar dat is niet iets voor morgen. 15 procent van de aandelen zit verspreid bij onze medewerkers. Ik schat dat we 200 aandeelhouders hebben. Aangezien 60 procent bij een private-equitypartij zit, is het logisch dat zij zoeken naar een mogelijke exit. "De enige optie die we nu actief onderzoeken, is alles weer op niveau te krijgen en te focussen op groei. De wereld is veranderd. Het is logisch dat House of HR onder de pandemie geleden heeft. In de tweede golf was die impact beperkter, en vooral terug te brengen tot sectoren als de retail en de voeding. Over het algemeen is onze groep weerbaar door deze crisis gekomen. Er was een opmerkelijk herstel in het derde kwartaal. We hebben een efficiënte kostenbasis en zijn het als boetiekholding gewoon snel op de bal te spelen." VANDENDRIESSCHE. "Aan dynamiek hebben we geen tekort ( lacht). We moeten hier veeleer een beetje afremmen. Maar uiteraard zorgt een beursgang voor een nieuw elan en fierheid bij de medewerkers. Maar ik sta er niet zo voor te springen. Bij te veel bedrijven leidt een beursgang tot kortetermijndenken. Ze lopen trouwens allemaal weg van de beurs ( lacht). Als we naar de beurs gaan, dan zal dat niet zijn om de investeerders op korte termijn een plezier te doen. "De enige optie die ik niet zie zitten, is een tradesale (verkoop aan een sectorgenoot of ander bedrijf, nvdr). Dan blijft er niet veel meer over van House of HR. Ondernemerschap zit in ons DNA. Een tradesale kan dat direct kapotmaken. VANDENDRIESSCHE. "Absoluut. Dat is al een hele tijd aan de gang. Eerder deden ook Marc Coucke met Omega Pharma en Michel Moortgat met Duvel Moortgat dat al. Als je spreekt met die mensen, word je ook niet warm van de beurs. Maar de meningen zijn verdeeld. Voor de rapporteringsdiscipline moeten we het niet doen. Met een bedrijf van onze omvang is die rapportering al dik oké. Daar zitten we al op een hoog niveau." VANDENDRIESSCHE. "We hebben fantastische dromen, maar die hebben we een tijdje in een kastje moeten stoppen. We dromen ervan naar de Scandinavische markt te gaan, nog wat acquisities te doen. We zijn intussen wel bezig met een strategische oefening en bekijken in welke sectoren we zeker aanwezig willen zijn. We gebruiken de coronatijd dus heel nuttig we en we leren ook van onze vorige, mislukte stap (het verkoopplan van vorig jaar, nvdr). Het kan nog alle kanten op. Niets is slechter dan niet voorbereid te zijn. Ondertussen zetten we sterk in op het digitale. Als covid ons één ding heeft geleerd, dan wel dat digitalisering superbelangrijk is. We waren altijd heel erg bezig met de human touch, wat nu heel lastig is. We kunnen moeilijk mensen ontvangen in onze kantoren." VANDENDRIESSCHE. "We hebben de voorbije maanden honderden prognoses gemaakt. We moesten voortdurend alle targets aanpassen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn met 15 procent minder. We hebben voor het eerst gezien hoe sterk deze groep is. Ik weet niet waaraan ik dat verdiend heb, maar ik heb een fantastische groep, die enorm weerbaar is. "We zijn er ook van overtuigd dat we ook beter uit deze crisis komen. De tweede golf had al minder impact dan de eerste. We voelen wel dat we switchen van het plaatsen van mensen naar carrièrecoaching. De uitdaging is nu de mensen bij ons te houden, hen te pamperen, te luisteren en hen met korte opleidingen naar een volgend niveau te brengen, want mensen geloven niet meer in lange opleidingen." VANDENDRIESSCHE. "Nee, maar dan ben ik 60 of 61. Dan ben ik zeker nog aandeelhouder, maar op een ander niveau. Maar zover zijn we nog lang niet. Ik hoop alleen dat ik dan nog heel gezond ben en veel energie heb, want ik heb enkele dromen die ik wil verwezenlijken. Welke? Het is te vroeg om daarop te antwoorden. Nu ben ik nog volop bezig met We are Jane, dat nog maar net goed vertrokken is. Maar ik zou internationaal nog een en ander willen doen."