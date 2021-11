Misao verkoopt specerijen uit de Democratische Republiek Congo en garandeert de producenten een duurzame en faire prijs. Zijn pepers vonden ondertussen de weg naar Brusselse toprestaurants als Bon Bon en Chalet de la Forêt.

Aanvankelijk liet niets uitschijnen dat Sandrine Vasselin vijf jaar geleden een specerijenbedrijf zou opstarten. Ze werkte toen nog in de banksector. Haar moeder komt uit Kivu. Uit dat gebied in Congo en Rwanda, komt de Kivu-peper. Tijdens een maaltijd met de familie deed Vasselin een doosje met die peper open. "Net als het geval is bij koffie en cacao, zijn er bij specerijen verschillende variëteiten en verschillen in kwaliteit. Zo zijn er twintig à dertig uitzonderlijk goede pepers, zoals sichuan- of kampotpeper. Kivupeper is een wilde peper, afkomstig van een regio op grote hoogte met een vruchtbare bodem, een goede regenval en een tropisch klimaat dat geschikt is voor de peperplant." Mannen oogsten de peper, vrouwen maken hem schoon, daarna wordt de peper gedroogd. Misao werkt samen met een lokale partner, Cernadi, dat educatieve projecten doet in Kivu. Cernadi leidt de mensen op die voor Misao werken. Ongeveer veertig gezinnen uit de streek leven van Misao.

Enkele Congolezen vroegen Vasselin of ze ook niet andere Congolese pepers en specerijen kon verkopen. Ze ontdekte zo een fantastische peper uit de Evenaarsprovincie. "We leidden inwoners uit zeventien dorpen op zodat het volledige productieproces professioneel verloopt en toch ambachtelijk blijft", zegt Vasselin, die voor dit project samenwerkt met Plantations et Huileries du Congo (PHC). Het bleef niet bij peper. Ondertussen biedt Misao ook paradijszaad, wilde knoflook en hibiscusbloemen aan in zijn webshop en op enkele verkooppunten.

Voor volgend jaar broedt de onderneemster op een plan om een peperspecerijenatelier op poten te zetten, waar mensen nieuwe smaken ontdekken en nieuwe manieren leren om de specerijen te gebruiken. Naast de producenten met wie Misao werkt, stelt het bedrijf zeven mensen te werk in de Congolese hoofdstad Kinshasa om lokaal verankerd te zijn en nieuwe producten te zoeken. "Met die korte keten werken we direct met de producent samen en garanderen we hem deftige inkomsten en werk", besluit Sandrine Vasselin.

