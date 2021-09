Het Amerikaanse 3D Systems neemt Oqton over, dat software ontwikkelde om fabrieken veel efficiënter te automatiseren en productielijnen meer flexibel te maken.

De overnamesom voor het in België sterk verankerde techbedrijf zou 180 miljoen dollar bedragen. Dat is een zeer hoog bedrag voor een bedrijf dat nog maar in 2017 is opgericht en 90 medewerkers heeft.

Oqton is officieel een Amerikaans bedrijf, maar de medeoprichter en CEO is de Belgische ex-professor Ben Schrauwen en ongeveer de helft van de medewerkers werkt in Gent. Schrauwen leidde bij de UGent een onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie en robotica, maar concentreerde zich uiteindelijk volledig op zijn activiteiten als techondernemer. Hij richtte voor Oqton al twee andere techbedrijven op, Mollom (internetspam) en Circuits.io (delen van ontwerpen). 3D Systems is in België vooral bekend als een van de grotere concurrenten van het Belgische Materialise in de sector van 3D-printing.

In een eerste gezamenlijke mededeling zeggen 3D Systemes en Oqton dat de software van Oqton gebruikt zal worden om klanten toe laten 3D-printing beter in hun productielijnen te integreren. Oqton blijft wel zijn autonomie behouden en wordt een aparte afdeling. Oqton haalde een jaar geleden nog 40 miljoen dollar op in een eerste kapitaalronde, grotendeels bij de Belgische investeerders Fortino en PMV.

