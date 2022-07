Virya is de energieholding van de Colruyt-groep en de familie Colruyt die actief is in hernieuwbare energie. Door de snelle ontwikkelingen op de markt bekijkt de holding zijn strategische opties voor offshore-windenergie, inclusief een gedeeltelijke desinvestering, zo meldt de Colruyt-groep.

Virya is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en het opereren van hernieuwbare energiebronnen. De focus ligt daarbij op offshore- en onshore-windenergie.

De holding zegt nu de strategische opties voor offshore in kaart te brengen. Het verwijst daarvoor naar de situatie op de markt, waar de green deal en de Russische inval in Oekraïne een impact hebben op de evolutiesnelheid van de industrie. Zo is er een substantiële groei in de omvang van offshore-windprojecten, wat hogere financiële risico's voor investeerders meebrengt. De verhoogde focus op hernieuwbare energie zorgt voor sterke concurrentie, wat dan weer hogere investeringen vereist.

Daarom heeft de raad van bestuur van Virya aan het management gevraagd om de strategische ontwikkelingsopties 'zoals partnerships en/of een gedeeltelijke desinvestering' te onderzoeken voor de offshore windenergie-activiteiten van Virya, die zij uitoefent via haar dochteronderneming Parkwind.

