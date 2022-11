Collect&Go, de online boodschappendienst van retailer Colruyt Group, heeft woensdag een testrit met een zelfrijdend voertuig uitgevoerd in Londerzeel. De wagen reed van het distributiecentrum naar het afhaalpunt van Collect&Go in Londerzeel over een afstand van vier kilometer. Volgens Colruyt is het het langste traject dat een zelfrijdende wagen in België ooit heeft afgelegd en is het de eerste keer dat een wagen zonder fysieke chauffeur aan boord de openbare weg opgaat.

De eerste testritten met de onbemande wagen, die de naam CLEVON 1 heeft, gebeurden de voorbije weken op de parking van het distributiecentrum in Londerzeel. Woensdag legde de wagen een afstand van vier kilometer af op de openbare weg, zonder dat er nog een fysieke chauffeur mee in het voertuig zat.

De CLEVON 1 maakt gebruik van drie camera's vooraan, twee zijcamera's en een camera aan de achterzijde. De wagen is ook uitgerust met korte- en langeafstandsradars die afstanden kunnen meten en obstakels zoals andere auto's, fietsers en voetgangers kunnen herkennen en identificeren. Via een 4G-verbinding communiceert de CLEVON 1 met de operator in de controleruimte. Voor de zekerheid wordt met twee simkaarten van twee verschillende providers gewerkt.

Alvorens uitspraken te doen over de verdere inzetbaarheid van de wagen, wil het bedrijf het onbemande voertuig eerst grondig testen. Maar het staat vast dat er interesse is. 'Er heerst nu al een wereldwijd tekort aan chauffeurs, het kostenplaatje van die laatste kilometers is vandaag torenhoog en de mobiliteit in steden een regelrechte uitdaging', vertelt Tom De Prater, verantwoordelijke van Collect&Go. 'Inzetten op innovatie, nieuwe oplossingen en state-of-the-art technologieën is daarom cruciaal. We zijn enthousiast over het potentieel, tegelijk zijn we heel realistisch en gaan we stap voor stap te werk.'

De eerste testritten met de onbemande wagen, die de naam CLEVON 1 heeft, gebeurden de voorbije weken op de parking van het distributiecentrum in Londerzeel. Woensdag legde de wagen een afstand van vier kilometer af op de openbare weg, zonder dat er nog een fysieke chauffeur mee in het voertuig zat. De CLEVON 1 maakt gebruik van drie camera's vooraan, twee zijcamera's en een camera aan de achterzijde. De wagen is ook uitgerust met korte- en langeafstandsradars die afstanden kunnen meten en obstakels zoals andere auto's, fietsers en voetgangers kunnen herkennen en identificeren. Via een 4G-verbinding communiceert de CLEVON 1 met de operator in de controleruimte. Voor de zekerheid wordt met twee simkaarten van twee verschillende providers gewerkt. Alvorens uitspraken te doen over de verdere inzetbaarheid van de wagen, wil het bedrijf het onbemande voertuig eerst grondig testen. Maar het staat vast dat er interesse is. 'Er heerst nu al een wereldwijd tekort aan chauffeurs, het kostenplaatje van die laatste kilometers is vandaag torenhoog en de mobiliteit in steden een regelrechte uitdaging', vertelt Tom De Prater, verantwoordelijke van Collect&Go. 'Inzetten op innovatie, nieuwe oplossingen en state-of-the-art technologieën is daarom cruciaal. We zijn enthousiast over het potentieel, tegelijk zijn we heel realistisch en gaan we stap voor stap te werk.'