Supermarktketen Colruyt opent woensdag een tweede vestiging van zijn winkelconcept "Colruyt Professionals", dat gericht is op professionele klanten. De nieuwe winkel is gelegen in Drogenbos, op de grens met Anderlecht.

Het winkelconcept - waar alleen klanten met een Professional Plus-kaart binnen mogen - werd in juni vorig jaar gelanceerd, met de opening van een vestiging in Schaarbeek. Op basis van 'een zeer bemoedigende evaluatie' van die eerste groothandelszaak, werd beslist een tweede winkel te openen in het Brusselse, zegt de retailer maandag in een persbericht. Over een eventuele uitrol naar andere steden zal na 'een grondige evaluatie' worden beslist.

De 'Colruyt Professionals' in Drogenbos moet de druk verlichten op de gewone Colruyt-winkels van Anderlecht, Ukkel en Vorst, klinkt het. De winkel is volgens Colruyt ideaal gelegen, 'omdat er veel potentieel is voor kleine buurtwinkels (die hun inkopen doen bij een groothandel, red.) en hij dichtbij de ochtendmarkt gelegen is, maar ook vlakbij de hoofdwegen aan de taalgrens'.

Met onder andere een vroege opening om 6.30 uur, bredere gangen, hogere winkelrekken en een laadplatform hoopt Colruyt professionele klanten te overtuigen. De retailer wil er ook net zoals in de gewone winkels de laagste prijzen van de regio aanbieden.

