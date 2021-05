Colruyt Group neemt de Belgische fitnessketen JIMS over, zo maakte de groep maandag na de beurs bekend. 'Deze overname kadert in Colruyt Groups ambitie om in te spelen op de behoeften van de consument in zijn verschillende levensfases én in de continue investeringen van de groep op het vlak van gezondheid', klinkt het. Financiële details worden niet meegedeeld.

JIMS heeft 24 fitnesscentra in ons land en 3 in Luxemburg. Daarnaast biedt de fitnessketen online lessen aan en kunnen klanten een personal coach inhuren. De fitness-sector is zwaar geraakt door de coronapandemie: binnen sporten is al maanden niet toegelaten.

Voor Colruyt Group is de overname van een fitnessketen een nieuw domein. 'Colruyt Group wil consumenten helpen om stap voor stap duurzame en bewuste keuzes te maken, ook op het vlak van gezondheid. Een goede gezondheid is topprioriteit en daarbij spelen een goede fysieke conditie en een gebalanceerd voedingspatroon een belangrijke rol', klinkt het in het persbericht. Het bedrijf beklemtoont de inspanningen die ze al doet op het vlak van gezondheid, zoals het aanbieden van gepersonaliseerd voedingsadvies (via de SmartWithFood-app) of de workshops van Group Academy.

Groei

De beursgenoteerde groep is vooral bekend als retailspeler, met de gelijknamige Colruyt-supermarkten, maar ook de winkelmerken OKay, Bio-Planet, Cru, Spar, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, ZEB en The Fashion Store horen bij Colruyt Group. Daarnaast is Colruyt actief in foodservice (Solucious), de verdeling van brandstoffen (DATS), printoplossingen en documentbeheer (Symeta Hybrid) en in de productie van groene energie (Eoly).

Het management van JIMS blijft ook na de overname door Colruyt aan boord. De bedoeling is om de verdere groei van de keten te ondersteunen. (Belga)

