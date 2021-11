Het van oorsprong Belgische softwarebedrijf Collibra haalt 250 miljoen dollar op, tegen een waardering van 5,25 miljard dollar.

Op papier is het daardoor een van de meest waardevolle Belgische techbedrijven. Het is zelfs meer waard dan Bel-20-sterkhouder Melexis. "De waardering is nooit onze focus geweest. We hebben er ook niet lang bij stilgestaan, we hebben nog zo veel werk te doen", zegt mede-oprichter en CEO Felix Van de Maele.

Sinds de oprichting in 2008 zal Collibra bijna 600 miljoen dollar durfkapitaal opgehaald hebben, waarvan meer dan de helft in het voorbije anderhalf jaar. In april 2020 zamelde het 112 miljoen dollar in. Nu komt daar 250 miljoen dollar bij. De nieuwe kapitaalronde wordt getrokken door Sequoia Capital Global Equities en de Belgische beursgenoteerde holding Sofina. Naast de nieuwkomer Tiger Global Management doen ook de durfkapitaalfondsen Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital and Index Ventures weer mee. Voor buitenstaanders is dat wellicht één nietszeggende namenbrij, maar de essentie is dat Collibra internationale topinvesteerders verzamelt zoals een jonge voetbalfan zijn droomelftal in een stickerboek plakt.

Collibra heeft de investeerders voor het uitkiezen, omdat het kon uitgroeien van een pionier tot een van de marktleiders in een jonge en snelgroeiende softwaretak. Die draait rond het goed en correct ontsluiten van enorme hoeveelheden data. De focus ligt op het automatiseren van het beheer en op de controle van de data en wat er mee gebeurt. Collibra omschrijft dat als data intelligence.

De onderneming brak het eerst door in de financiële sector. Ze tekende de grootste financiële instellingen ter wereld als klant. Die moesten na de financiële crisis aan veel strengere regels voldoen, en aan de overheden kunnen garanderen dat hun rapportering vanaf nu wel waterdicht was. Gaandeweg drong Collibra in zowat elke sector door. Het mikt op grote bedrijven met een omzet van minstens 2 miljard dollar, of op bedrijven met zeer veel data. Ondertussen heeft het meer dan 500 multinationals en grote organisaties als klant, waaronder de Amerikaanse federale overheid.

Collibra stond dus al sterk. Het zou al in 2019 meer dan 100 miljoen euro omzet hebben gedraaid, en het zou nog steeds fors groeien. Het is dus opvallend dat een relatief matuur bedrijf nog zo veel geld bijtankt, maar het is niet atypisch voor Collibra. CEO Felix Van de Maele heeft in de pioniersjaren moeten zwoegen om de eerste grote kapitaalronde rond te krijgen. Door geldgebrek moest hij met het mes op de keel onderhandelen. Ondertussen hanteert hij het mantra 'haal geld op als je het niet nodig hebt'. "Dat is deze keer ook zo", zegt Van de Maele vanuit New York, waar het grootste kantoor van Collibra gevestigd is. "De waarderingen zijn zeer gunstig, maar naast de grote vraag vanuit de investeerders was het ook een opportuniteit om onze balans voort te versterken en zo ook de uitvoering van onze plannen te verzekeren."

Sofina is een van de belangrijkste investeerders in deze ronde. Het had voordien al kleine participatie. Met een Belgische durfkapitaalspeler is het bedrijf beter lokaal verankerd.

FELIX VAN DE MAELE. "Onze aandeelhouders zijn overwegend globale spelers. Sommige zijn er al enkele jaren, we moeten er dus rekening mee houden dat zij op termijn zullen nadenken over een verkoop van hun participatie. Dat speelde mee in de beslissing nieuwe grote investeerders aan te trekken, en zo op termijn een wissel van de macht mogelijk te maken. We waren in de eerste plaats op zoek naar aandeelhouders met een langetermijnperspectief. Sofina is overduidelijk zo'n partij. Het is uiteraard mooi meegenomen dat het een Belgische speler is. Ondertussen is Collibra wel geen Belgisch bedrijf meer, het is een globaal bedrijf met Belgische roots.

"Zowel in de omzet als in het aantal medewerkers zijn de Verenigde Staten goed voor ongeveer 65 procent. Europa (met een Europees hoofdkwartier in Brussel, nvdr.) tekent voor 30 procent en de overige 5 procent is de rest van de wereld. We blijven commercieel vooral op de VS en Europa focussen, er is in onze hoofdmarkten nog enorm veel potentieel."

Collibra heeft volgens zijn geconsolideerde jaarrekening in het boekjaar 2020 een omzet van 120,5 miljoen dollar en een bedrijfsverlies van 53 miljoen dollar gerealiseerd. Tijdens de moeilijke opstart was het zelfs even winstgevend. Vanwaar dat verlies, als alles nu veel vlotter verloopt?

VAN DE MAELE. "De eerste jaren na de oprichting stonden in het teken van het vinden van een product met commercieel potentieel. Die periode moet je proberen te overbruggen door zo weinig mogelijk geld te verliezen. We waren effectief winstgevend, maar na die product-marketfit moesten we snel schakelen in de expansiefase. We zetten in 2012 al volop in op de VS (zowat alle oprichters verhuisden ook naar daar, nvdr). Veel Europese softwarebedrijven zijn even de koning in hun lokale markt, maar worden snel overvleugeld door Amerikaanse bedrijven die veel sneller internationaal expandeerden. Met software moet je wereldwijd actief zijn, en tegelijkertijd het nummer één of twee willen zijn in je niche. Jammer genoeg doen enkel die twee plaatsen ertoe. Je wordt dus gedwongen hard te blijven investeren. Wat zeker ook meespeelt, is dat investeerders voor softwarebedrijven met ons businessmodel (online software via een abonnementsformule, nvdr) en onze leeftijd vooral naar de omzet en de omzetgroei kijken."

Kon Collibra al niet aankloppen bij de gewone belegger? Van de huidige generatie beloftevolle Belgische techbedrijven lijkt Collibra de beste kandidaat voor een succesvolle beursgang.

VAN DE MAELE. "In de toekomst zien we Collibra als een groot, onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf. Maar dat is geen doel op zich, wel een middel, in het geval een beursgang de beste manier zou zijn om onze strategie uit te voeren. We opereren wel steeds meer als een beursgenoteerd bedrijf. Operationeel, met bijvoorbeeld een sterk uitgebouwde financiële en juridische afdeling, managementteam en raad van bestuur. Veel van onze investeerders zijn zelf beursgenoteerd, maar we staan niet onder druk om snel naar de beurs te trekken."

U zult het opgehaalde geld deels gebruiken om het aantal medewerkers te verdubbelen tegen 2023. Hoeveel zijn het er nu?

VAN DE MAELE. "We hebben bijna duizend medewerkers. Het wordt niet gemakkelijk dat aantal snel te verdubbelen. De druk op de lonen is groot, en overal woedt een oorlog om talent. Je hebt eigenlijk nergens nog echt rijk voor jou alleen. Gelukkig hebben we een fantastisch team van recruiters, maar het blijft een hele uitdaging. Ik zou bijvoorbeeld heel graag meer ingenieurs in België aannemen, ons onderzoek en ontwikkeling vindt voornamelijk in Europa plaats. Maar het is heel moeilijk. Snel genoeg de juiste mensen vinden is echt wel de grootste uitdaging."

