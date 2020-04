Het Belgische Collibra slaagt in een nieuwe krachttoer. Het is 2,3 miljard dollar waard nadat het nog eens 112,5 miljoen dollar extra geld heeft opgehaald. Het softwarebedrijf kan met een volle bankrekening de coronacrisis aanpakken. "Dit is een belangrijk signaal naar onze medewerkers, klanten en partners", zegt de 35-jarige CEO Felix Van de Maele.

Collibra schreef vorig jaar al geschiedenis toen het na een kapitaalinjectie van 100 miljoen dollar als eerste Belgische techbedrijf op meer dan een miljard dollar werd gewaardeerd. Amper een jaar na die mijlpaal schiet de waardering door naar 2,3 miljard dollar na een nieuwe kapitaalronde van 112,5 miljoen dollar, een snel stijgende omzet en een opbod van potentiële investeerders. De bestaande aandeelhouders Iconiq Capital en Index Ventures en nieuwkomer Durable Capital Partners LP nemen het grootste deel voor hun rekening. De eerdere investeerders Battery Ventures, CapitalG en Dawn Capital doen ook mee.

Voor techbedrijven breken barre tijden aan, maar Collibra kan met een volle bankrekening door de coronacrisis trekken. "Deze operatie was niet ingegeven door de crisis", zegt CEO Felix Van de Maele vanuit New York, waar het commerciële hoofdkwartier van de specialist in datasoftware gevestigd is. "We waren begin januari gestart met de onderhandelingen. We hadden het geld niet nodig, maar ik hou nog altijd vast aan het principe om niet met de rug tegen de muur geld te moeten ophalen." Iets wat bij de eerste grote kapitaalronde in 2012 wel het geval was.

Maar het extra kapitaal komt wel als geroepen.

FELIX VAN DE MAELE. "Dit is een belangrijk signaal naar onze medewerkers, klanten en partners. Door de kapitaalverhoging hebben we een nog sterkere positie. Daar ben ik heel blij om. We blijven investeren in productinnovatie en dienstverlening.

"2019 was een zeer goed jaar. We geven nooit de omzet of andere cijfers, maar we hebben al onze doelstellingen gehaald. Voor 2020 hebben we onze targets aangepast. Het wordt hoe dan ook een moeilijk jaar. Ik ga me volledig focussen op een zo goed mogelijke ondersteuning van onze medewerkers en onze klanten."

Battery Ventures, Index Ventures en Iconiq Capital zijn grote namen. Durable Capital Partners is minder bekend.

VAN DE MAELE. "Er waren verschillende nieuwe kandidaat-investeerders. We hebben onder meer voor Durable Capital Partners gekozen omdat ik voordien al van de oprichter Henry Ellenbogen had gehoord. Hij brengt een iets andere expertise en perspectief. Hij heeft nu een eigen fonds, maar heeft daarvoor een reputatie opgebouwd bij T. Rowe Price als iemand die heel goed bedrijven kan helpen door te groeien. Durable Capital Partners focust voornamelijk op beursgenoteerde bedrijven, maar kijkt ook naar andere spelers."

Betekent het aan boord halen van deze partij dat u aan een beursgang of een ander eindpunt denkt?

VAN DE MAELE. "Onze ambitie is nog altijd dezelfde. Vanaf het begin wilden we een groot en onafhankelijk softwarebedrijf bouwen. Het eerste grote hoofdstuk is achter de rug. We hebben bewezen dat we een mooi bedrijf kunnen bouwen met een belangrijk en waardevol product. Ik weet daarom ook niet of we ons zelf al een groot bedrijf noemen. In vergelijking met vijf jaar geleden zijn we met 650 medewerkers natuurlijk een groot bedrijf. Nu beginnen we aan het tweede hoofdstuk, opschalen tot een groter bedrijf. Maar dat is niet eindpunt, eerder een grote mijlpaal."

Houdt de nieuwe kapitaalronde ook een nieuwe strategie in?

VAN DE MAELE. "Neen. We blijven positioneren ons de referentie in wat in de sector 'data intelligence' heet, ervoor zorgen dat organisaties meer waarde uit hun data halen. Data worden pas waardevol als de verschillende soorten op de juiste manier met elkaar gekoppeld worden en als de juiste mensen en de juiste algoritmes ze kunnen gebruiken.

"Bedrijven moeten dus eerst genoeg kijk hebben op hun data. Ze moeten weten welke data ze hebben en er zeker van zijn die juist zijn. Want veel grote bedrijven (zoals banken, nvdr) moeten regelmatig aan de toezichthouders gegevens doorsturen. Naast die data governance, moet een organisatie zich afvragen hoe ze haar mensen kan helpen de juiste data te vinden, zodat ze met vertrouwen de juiste beslissingen kunnen nemen. En dan is er nog de privacy. Europa heeft zijn GDPR-reglementering, Californië heeft gelijkaardige strengere regels ingevoerd. Bedrijven moeten omzichtiger omspringen met hun data, en dus goede en geautomatiseerde processen hebben om persoonsgegevens op te slaan, te verwerken of te verwijderen."

Oorspronkelijk stond Collibra sterk in de financiële sector.

VAN DE MAELE. "We hebben al lang niet meer vooral klanten in de financiële sector. Zeven van de tien grootste bedrijven in de farma zijn bijvoorbeeld klant. We hebben zeer mooie nieuwe contracten getekend in de meest uiteenlopende sectoren. Ik denk aan Cigna, een grote speler in de gezondheidszorg, en de ziekenhuizen UC Davis Health en UCLA Health.

"De meeste bedrijven waren al bezig met een digitale transformatie en de voorbije weken zullen hen aanzetten om daar nog verder in te gaan. Tegelijk zien ze nog meer het belang van de juiste data, data die ze kunnen vertrouwen, om de juiste beslissingen te kunnen nemen."

Collibra heeft zijn buffer versterkt, maar zullen uw potentiële klanten wel genoeg geld hebben?

VAN DE MAELE. "Ik denk dat niemand de schade precies kan inschatten, maar we moeten ons voorbereiden op een grote economische impact. We hebben onze groeiverwachtingen bijgesteld en zullen ook minder snel mensen aanwerven. Het gaat wel nog altijd om meer dan 100 nieuwe medewerkers, voor onder meer onderzoek & ontwikkeling. We blijven investeren in ons product en onze dienstverlening. Over het algemeen is er een grote nood aan onze oplossing. Bedrijven beseffen meer dan ooit dat ze data nodig hebben die ze kunnen vertrouwen om in deze onzekere tijden de juiste beslissingen te nemen, en dat ze moeten voldoen aan alle regelgeving. En ze willen dat bovendien zo efficiënt mogelijk doen.

"In bepaalde sectoren wordt het natuurlijk wel wat moeilijker om klanten te vinden. De luchtvaart of de hotelsector, alles wat met toerisme te maken heeft, is bijzonder zwaar getroffen. De impact die wij nu vooral beginnen te voelen, is dat sommige projecten bij nieuwe klanten vertraging oplopen. Het is begrijpelijk dat ze nu geen nieuwe software in gebruik willen nemen als alles van op afstand moet gebeuren. We hebben ook nog verkoopgesprekken, soms is dat een beetje zoeken omdat alles via videoconferencing of conferencecall moet gebeuren. Voorlopig loopt het relatief vlot, maar we moeten zien hoe het evolueert."

U hebt al een crisis meegemaakt.

VAN DE MAELE. "Collibra is in juni 2008 opgestart. De financiële crisis heeft ons direct getekend, maar uiteindelijk kwamen we er sterker uit. We gaan superbewust om met elke euro of dollar die we investeren. Dat zit in ons DNA. In de eerste jaren hebben we er bewust voor gekozen het bedrijf zo snel mogelijk rendabel te maken, zodat we een sterke positie hadden om fors te investeren in onze groei. Door de coronacrisis zullen we minder snel groeien. We zullen dus nog meer checken of we het geld goed besteden.

"Ik blijf deze crisis als een kans zien. Dat geldt voor Collibra, maar ook voor jongere en kleinere techbedrijven. Omdat alles stilligt, krijgen ze meer tijd om te werken aan hun product en hun positionering, al moeten ze natuurlijk op hun cash letten. Misschien zijn de bedrijven die aan de rand van hun commerciële doorbraak staan nu wel het meest kwetsbaar. Ik ben geen investeerder, maar ik verwacht dat het moeilijker wordt om groeikapitaal op te halen."

Hebt u nog advies voor techondernemers om de crisis door te geraken?

VAN DE MAELE. "Focus op wat je kunt controleren. Het heeft geen zin je over andere zaken druk te maken. Een crisis forceert je om je gedrag aan te passen en jezelf ter discussie te stellen. Verandering is moeilijk, maar in een crisis zijn radicale koerswijzigingen gemakkelijker door te voeren en dat kan een beter product of commerciële strategie opleveren."

Hoe pakt Collibra de coronacrisis intern aan? Er was een verhuizing aan de gang.

VAN DE MAELE. "De dag dat we het nieuwe kantoor in Brussel in gebruik zouden nemen, hebben we beslist iedereen thuis te laten werken (glimlacht). We zijn er dus nog geen dag geweest en de officiële opening is ook uitgesteld. Volledig thuiswerken is op zich niet zo'n grote aanpassing geweest. We hebben veel mensen die remote werken, we waren al zeer ervaren in de berichtendienst Slack en de videoconferenties met Zoom. Natuurlijk zijn veel mensen het gewoon van naar kantoor te gaan, of ze hebben het moeilijk om privé en werk te combineren. We hebben veel begrip voor de aanpassingsproblemen, ik heb zelf twee jonge kinderen."

Denkt Collibra aan een expansie naar China? Daar lijkt de economie zich al te herstellen.

VAN DE MAELE. "We hebben daar geen plannen voor. In de huidige situatie moeten we genoeg focus leggen op de Verenigde Staten en Europa, onze belangrijkste twee markten."

Kunt u uw markt vergroten door op kmo's te werken?

VAN DE MAELE. "Neen, grote bedrijven blijven onze doelgroep. Zij kunnen de meeste toegevoegde waarde uit Collibra halen, omdat zij veel complexere dataprocessen hebben."

Vreest u dat klanten afhaken door de crisis?

VAN DE MAELE. "We werken standaard met contracten van minimaal een jaar, soms is dat twee of drie jaar. Zeer weinig klanten haken af. We willen de uitval zo laag blijven houden en daarom focussen we nog meer op klantentevredenheid. Als klanten waarde blijven halen uit onze software, komen er geen discussies over stopzettingen."

Hoe voelt het om een bedrijf gebouwd te hebben dat op 2,3 miljard dollar gewaardeerd wordt en 115 miljoen dollar kan ophalen?

VAN DE MAELE. "Dit zal misschien wat verkeerd overkomen, maar ik heb altijd zo weinig mogelijk gefocust op de precieze bedragen. Het is ergens logisch dat de bedragen groter worden omdat Collibra hard blijft groeien. Ik wil dat relativeren, omdat het allemaal afhangt van de vraag of onze klanten ons product fantastisch blijven vinden. Het is beter dat ik me concentreer op de business.

"Natuurlijk hadden we bij de oprichting nooit gedacht dat Collibra tot dit zou kunnen uitgroeien. Maar we zijn altijd heel ambitieus geweest en dat zijn we nog altijd. De lat wordt continu hoger gelegd en dat is deels ook reden waarom de getallen ook steeds groter worden. Er komen nu lastige maanden aan, maar ik haal enorm veel voldoening uit wat we al bereikt hebben. Door de snelle groei van Collibra is mijn job ook elk jaar anders. Ik heb een voorliefde voor het bouwen van een product, bij de opstart was ik daar vooral mee bezig. Nu zie ik Collibra ook als iets waar ik aan kan bouwen om het zo goed mogelijk te maken."

Maar bij iedere investering komt er wel meer druk op de schouders.

VAN DE MAELE. "Onze ambitie is even sterk als die van onze investeerders hoor. We willen samen een mooie business bouwen en dan komt de rest wel. Collibra heeft wat geluk gehad en het is zeker geen gemakkelijk parcours geweest. Maar we hebben nu het juiste product op het juiste moment. Het zou zonde zijn om er niet vol voor te gaan."

